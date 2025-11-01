Ni una semana ni un mes: ¿Cuánto duran los huevos en el refrigerador?

01 nov. 2025 - 09:44 hrs.

Los huevos son uno de los alimentos más habituales del mundo y que nunca pueden faltar en el hogar. Pese a que hay quienes prefieren conservarlos a temperatura ambiente, lo más recomendable es tenerlos en el refrigerador para que se conserven por más tiempo.

De hecho, las autoridades sanitarias de Estados Unidos, Japón y Australia recomiendan que no pasen más de dos horas sin estar refrigeradores; mientras que en Suecia y Países Bajos indican que se pueden mantener por 1 a 3 semanas fuera del refrigerador, aunque estas dos últimas naciones cuentan con climas más fríos.

De todas maneras, cuál sea la duración a temperatura ambiente o incluso al interior del electrodoméstico, lo cierto es que los huevos no duran para siempre.

¿Cuánto tiempo duran los huevos refrigerados?

Según informan desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una vez que compras una caja de huevos, estos pueden permanecer entre 3 a 5 semanas dentro del refrigerador.

La recomendación aplica incluso si es que ya ha pasado la fecha señalada de su expiración, aunque esto no significa que sea bueno comprar huevos que ya hayan "vencido" o que estén próximos a hacerlo.

Además, para garantizar aún mejores resultados, es importante que dejes los huevos en el sitio que corresponde dentro del refrigerador. Ahora bien, aunque al interior de los electrodomésticos suele venir un espacio en la puerta para ponerlos, este no es el mejor sitio para su almacenamiento.

Es que esa parte del refrigerador suele estar expuesta a cambios de temperatura cada vez que la abres o cierras, por lo que es más seguro dejarlos en la parte más fría al interior, la cual puede variar dependiendo del refrigerador.

