Solo con un corcho: El truco que permite ahorrar energía eléctrica en tu hogar

30 oct. 2025 - 11:29 hrs.

Es muy común que, después de disfrutar una botella de vino, el corcho termine en la basura. Aunque muchas personas lo reutilizan en manualidades, decoración o como aislante, pocos conocen el verdadero potencial de este pequeño objeto en el hogar.

Algunos expertos afirman que colocar un corcho de vino dentro del refrigerador puede ayudar a ahorrar energía eléctrica. Este sencillo truco casero no solo es fácil de aplicar, sino que también podría mejorar la eficiencia energética del refrigerador, optimizando su funcionamiento y reduciendo el consumo eléctrico a largo plazo.

El sencillo truco del corcho para ahorrar energía eléctrica

Según consigna el portal La Gaceta, colocar corchos al interior del refrigerador ayuda a absorber la humedad, que está tan presente en otoño e invierno. Esto permite reducir la necesidad de que el motor trabaje más para mantener la temperatura, lo que teóricamente podría mejorar la eficiencia energética.

Por otra parte, un artículo de Harvard, que profundiza sobre las propiedades del corcho, dice que actúa como un moderador del flujo de aire. Al colocarlo en una nevera, es capaz de dirigir el aire frío hacia áreas que lo requieran.

Shutterstock

Lo anterior se debe a que el corcho es un material liviano y poroso, lo que lo convierte en una opción ideal para cumplir con esta función reguladora. Al poner el corcho en una de las repisas, el aire frío se distribuye de forma más uniforme, reduciendo el gasto de energía necesario para mantener la temperatura constante en su interior.

En paralelo, el uso del corcho también podría ayudar a evitar la acumulación de escarcha. Al haber menos hielo, el aparato tendrá que trabajar menos para mantener la temperatura y con ello prevenir que el electrodoméstico demande más energía.

Todo sobre Consejos hogar