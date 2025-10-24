Las bolsas plásticas son la peor opción: Este es el truco para mantener el pan fresco por más días

24 oct. 2025 - 18:15 hrs.

Uno de los alimentos que no puede faltar en las mesas de chilenas y chilenos es el pan. Este alimento suele ser un básico en la dieta de las personas en todo el mundo, sin embargo, es importante también preservarlo de la mejor manera posible para evitar que se endurezca con el paso de los días.

En ese contexto, lo ideal es disfrutarlo fresco para comerlo de inmediato, ya que con el paso de los días, la clásica marraqueta o la hallulla tienden a endurecerse, por lo que es clave saber cómo almacenarlas correctamente.

Uno de los errores más comunes que se cometen con el pan es almacenarlo en bolsas de plástico, lo que termina siendo perjudicial para mantener su frescura.

Este es el truco que te permite mantener fresco el pan

Joost Arijs, un experimentado panadero holandés, ha revelado un truco que no requiere de plásticos ni telas, así esperando que de una vez por todas se rompa con el hábito de guardarlos en las típicas bolsas.

Las bolsas de plástico retienen la humedad, lo que genera un ambiente propicio para el crecimiento de moho. Según Arjis, es mejor optar por envoltorios de papel que permitan la circulación del aire, que ayudan a evitar que el pan se endurezca o se deteriore rápidamente.

La clásica panera es otra gran alternativa. Este utensilio está en las cocinas de muchas familias y permite mantener el pan en un ambiente más equilibrado y ventilado, donde este alimento no se reseque ni se vuelva gomoso.

Jonathan Davis, chef y experto en panadería y pastelería, explicó en Real Simple, que "el pan también debe consumirse en los dos o tres primeros días desde su compra". Si no vas a comerlo en ese periodo, es recomendable que lo coloques directamente en el congelador.

