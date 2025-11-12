Estas son las 5 razas de perros más fieles del planeta

12 nov. 2025 - 18:19 hrs.

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y eso se ha comprobado a lo largo de la historia por la fidelidad que demuestran tener los canes con sus dueños en el día a día.

Hay relatos muy conocidos que lo demuestran, como el caso de Hachiko, una historia real que llegó al cine y que narra la historia de un perro de raza Akita Inu que esperó diez años a su dueño en la estación de tren de Shibuya, en Tokio. También, está el caso de Bobby, un pequeño Terrier, que cuidó la tumba de su amo por 14 años en Edimburgo.

Los perros sienten un amor incondicional por sus dueños y generan una conexión con ellos a través de los paseos y juegos. Sin embargo, en especial hay razas de perro que destacan por su cercanía, compromiso, buen comportamiento, por ello te mostramos cuáles son las más fieles.

¿Cuáles son las 5 razas de perro más fieles y leales del mundo?

Pese a que prácticamente todos los perros son fieles, existen algunos que llevan esa característica en la sangre. Según publicó la revista MiCasa, con información de American Kennel Club (AKC), estas son las cinco razas de perros más leales del mundo:

Golden retriver

Estos perros se caracterizan por su gran tamaño, energía y ganas de jugar permanentemente, por lo que son uno de los predilectos para convivir en familia y con niños pequeños. Es una raza extremadamente cariñosa y leal y nunca te abandonarán.

Son perros con buena condición física y que disfrutan de jugar, por lo que salir a darles paseos o hacer deportes con ellos es una buena opción. Además, son extrovertidos y poderosos compañeros de caza, por lo que te acompañarán en todas tus aventuras.

Golden retriever (Freepik)

Labrador retriever

Los labradores destacan por ser perros muy enérgicos e ideales para estar en familia y con niños. Se caracterizan por su lealtad con sus amos, y por eso muchas veces se suelen tener como perros de guía para personas con algún tipo de discapacidad.

"Una gran opción para las familias con niños pequeños u otros perros, los labradores se llevan bien con todo el mundo y quieren a sus dueños sin parar", asegura Brandi Hunter Munden, vicepresidenta de comunicaciones de American Kennel Club.

Bulldog

A diferencia de los dos anteriores, esta raza es más pequeña y no tan enérgica, pero a pesar de parecer rudos, son perros muy amigables y cercanos que necesitan la compañía de sus dueños. Son muy fieles con su familia, tanto que pueden sentirse celosos y ser problemáticos con otras mascotas.

Bulldog (Freepik)

No son perros de salir a dar grandes paseos ni tener mucha actividad física, por lo que si quieres una mascota para regalonear y pasar el frío en tu cama durante el invierno, los bulldogs son ideales. Realmente son muy tiernos y disfrutan de recibir cariño.

Beagle

Los beagles son perros inquietos y juguetones por naturaleza debido a su pasado como cazadores. Son obedientes y leales con sus dueños. También destacan por ser leales y fieles, por lo que no te dejarán nunca, además de ser muy divertidos y expresivos.

Son perros que necesitan de bastante actividad física y atención, por lo tanto, debes procurar tener tiempo para ellos y así fortalecer el vínculo mascota-dueño, de lo contrario podrían sentirse tristes y hasta ser destructivos.

Beagle (Freepik)

Pug

Un caso muy similar al anterior son los pug, los que se caracterizan por su tierna mirada y caras expresivas. Es un perro muy fiel y leal al que no le gusta pasar tiempo solo, sino que disfrutan de estar con sus dueños, además de que se pueden adaptar a vivir en casi cualquier lugar.

Los también llamados carlinos son muy buenos perros de familia que aman pasar tiempo con su persona favorita. Es importante ser muy atentos con ellos, darles la atención necesaria y estar atentos a su salud.

Otras razas que son muy leales

Pese a que te mostramos las cinco razas más fieles del planeta, hay otras que pelean palmo a palmo el ranking de los más leales, tales como:

Pastor alemán

Cockapoo

Setter irlandés

Cavalier King Charles Spaniel

Terranova

Akita inu

