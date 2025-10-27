Estas son las razones por las que deberías lavar el arroz antes de cocinarlo

27 oct. 2025 - 15:30 hrs.

En las recetas para preparar sushi suelen incluir, como uno de los pasos, enjuagar el arroz hasta que el agua deje de verse lechosa y esté transparente. En cambio, cuando revisas una receta de arroz graneado chileno, se indica que se deben saltear los granos.

Lavar el arroz es una práctica bastante habitual en las cocinas asiáticas, ya sea de Japón, Corea o la India, regiones en las que se discute si es que se trata de una costumbre arraigada o un paso fundamental para obtener la cocción perfecta.

Sin embargo, hay una serie de razones por la que podrías añadir este paso durante el próximo proceso de cocción. Conoce cuáles son algunos de los beneficios de lavar el arroz antes de cocinarlo.

¿Por qué debería lavar el arroz?

Ciertos expertos aseguran que al remover el exceso de almidones con el lavado previo a la cocción, se puede modificar la textura final del plato. Si no te gusta que el arroz quede pegoteado, pero encuentras que el graneado lo deja muy duro, entonces el lavado podría ser ideal para ti.

"Da al producto cocido y terminado una textura esponjosa con granos de arroz separados", explicó el científico culinario experto en arroz, Matt Slem, al sitio oficial de Martha Stewart.

Lavar el arroz también puede ayudar a eliminar los contaminantes que vienen en la bolsa del producto, tales como polvos o bichos. Según una investigación del año 2018, este paso permite reducir la concentración de metales pesados que se detecta en él.

Lavar el arroz (Shutterstock)

¿Cómo se lava el arroz?

En la mayoría de los casos se recomienda lavar el arroz durante unos minutos o hasta que veas que el agua salga transparente. Algunas personas prefieren dejar correr el agua con los granos en un colador, mientras que otros lo refriegan con un poco de líquido en un recipiente o en la misma olla que lo cocinarás.

Pero según la Organización de Alimentos y Agricultura de Estados Unidos, esto podría eliminar algunos de los nutrientes del arroz.

Es por esto que Manoj Menon, un científico medioambiental del suelo de la Universidad de Sheffield, sugiere un nuevo método:

Coloca cuatro tazas de agua por cada taza de arroz que vayas a cocinar. En una olla deja que el agua con el arroz hierva. Deja el hervor por 5 minutos. Pasado el tiempo, con un colador, elimina el agua de la cocción. Coloca los granos nuevamente en la olla, esta vez con dos tazas de agua fresca. Termina de cocinar el arroz a fuego medio, con tapa, hasta que se absorba por completo el resto del agua.

Con este método, el experto explica en su publicación, se permite eliminar el tóxico arsénico que se puede encontrar en el arroz, y reducir el porcentaje de nutrientes que se pierden cuando enjuagas el arroz.

