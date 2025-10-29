¿Adiós a las islas de cocina?: La nueva alternativa que es tendencia y que está dejando atrás a este ícono del hogar

29 oct. 2025 - 13:22 hrs.

Durante años, las islas de cocina fueron un símbolo de modernidad y estilo. Con su presencia robusta, multifuncional y estéticamente dominante, no solo ofrecía espacio extra para cocinar y almacenar, sino que también era un punto de reunión familiar y social.

Sin embargo, su protagonismo comienza a diluirse. Y es que diseñadores de interiores coinciden en que este formato, si bien es útil, demanda demasiado espacio y también dinero. En este nuevo escenario, una alternativa más flexible, liviana y funcional comienza a ganar terreno con fuerza.

Freepik

El sustituto de las islas de cocina

El concepto que gana fuerza es la península con mesa integrada, una opción que fusiona zona de trabajo y comedor. A diferencia de la isla, que exige metros libres a su alrededor, esta propuesta puede apoyarse contra una pared o mueble, adaptándose mejor a espacios reducidos sin perder elegancia ni utilidad.

Este diseño responde a una búsqueda actual: espacios integrados, prácticos y con menos mobiliario. Al eliminar la necesidad de una mesa adicional, la península con comedor incorporado despeja el ambiente y aporta una estética más limpia. Además, muchos modelos incluyen soluciones modernas como enchufes integrados, iluminación funcional o superficies antibacterianas.

El enfoque también es emocional. La cocina ya no es solo un espacio para cocinar: es oficina, aula, comedor y lugar de encuentro. La península responde a esta multifuncionalidad cotidiana, permitiendo que todo suceda sobre una misma superficie, desde preparar un desayuno hasta trabajar con la computadora o compartir una charla.

Pexels

Paleta de materiales y colores acompañan el cambio

Las tendencias para 2026 acompañan este cambio con una estética que prioriza la calidez. Combinaciones como blanco con madera, verde oliva con detalles metálicos o la suavidad del beige con texturas naturales dominan la escena. La idea es que las cocinas se sientan acogedoras, pero sin perder sofisticación.

Pexels

Este cambio también está ligado a una tendencia más grande: cocinas "invisibles" que se integran al living sin interrupciones visuales. Muebles sin tiradores, electrodomésticos camuflados y una paleta de materiales suaves convierten la cocina en una extensión fluida del hogar.