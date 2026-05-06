"Ninguno se va a negar si se requiere de alguna actividad": Exseleccionados de la Roja se cuadran con su histórico DT

06 may. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un llamado de auxilio realizado por Silvana Acosta, hija del exentrenador, encendió la preocupación en el entorno del fútbol chileno, especialmente entre los jugadores que formaron parte de la histórica generación que llevó a Chile al Mundial de Francia 1998.

El mensaje tuvo una respuesta inmediata por parte de sus exdirigidos, quienes expresaron inquietud por su estado de salud y manifestaron su disposición a colaborar en todo lo necesario.

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La Roja se cuadra con su extécnico

La situación ha generado incertidumbre entre los integrantes de aquella recordada Roja de los años 90, debido a la escasa información que circula sobre el estado actual del exentrenador, Nelson Acosta, quien también dirigió a clubes como Cobreloa, Everton de Viña del Mar y Unión Española.

¿Qué dijeron los exseleccionados?

El exmediocampista Víctor Hugo Castañeda expresó su preocupación por la falta de información sobre el estado del técnico: “He llamado muchas veces y no he tenido respuestas. Me enteré de lo que publicó Silvana. Encuentro terrible que, teniendo los recursos, no se puedan desbloquear”, señaló, añadiendo críticas a la burocracia que rodea la situación.

Pese a ello, aseguró que el grupo está dispuesto a colaborar: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”, afirmó.

En la misma línea, el exarquero Marcelo Ramírez lamentó la situación y destacó el impacto humano del entrenador: “Qué lata para su familia… es doloroso”, comentó, agregando que todos los exjugadores están disponibles para ayudar en lo que sea necesario.

Ramírez también aprovechó de relevar la trayectoria del técnico, a quien calificó como un entrenador “subvalorado”, destacando sus logros con equipos modestos y su rol en la selección chilena.

“Fue protagonista en la Copa América y logró una medalla olímpica. Se le criticó mucho, pero fue muy importante para la Roja”, señaló.

La preocupación por el estado de salud del histórico técnico mantiene en alerta al mundo del fútbol chileno, mientras sus exdirigidos buscan maneras de apoyarlo en este complejo momento.