"Semana clave y definitoria": Editor internacional de Meganoticias explica lo que viene en el juicio contra Nicolás Zepeda

22 mar. 2026 - 11:53 hrs.

¿Qué pasó?

El editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, explicó desde Francia lo que será la "semana clave y definitoria" del tercer juicio en contra de Nicolás Zepeda por la desaparición y eventual muerte de su expareja, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

"Es muy probable que esta misma semana sabremos si es que efectivamente se va a condenar nuevamente a cárcel a Nicolás Zepeda, o bien quedará en libertad", señaló el periodista respecto a este nuevo juicio que debe concluir el próximo jueves 26 de marzo.

¿Qué viene esta semana en el juicio contra Zepeda?

Cuéllar explicó que en esta semana que comenzará "vienen testimonios que son sumamente relevantes, entre ellos, de la familia de Nicolás Zepeda", quienes en esta ocasión han tenido un rol más activo mediáticamente para intentar desacreditar la versión de la fiscalía francesa.

"También va a declarar Arthur del Piccolo, que fue la última pareja de Narumi Kurosaki; estaba con él cuando ella desaparece. Y también debería hablar la madre de Narumi Kurosaki, Taeko, quien en los dos juicios anteriores también lo hizo y fueron unos de los momentos más emotivos", agregó.

Del Piccolo y la familia Kurosaki son ahora representados por la misma abogada, Sylvie Galley, por lo que deberían haber cierta sintonía en sus declaraciones, ya que "ambos han acusado derechamente a Nicolás Zepeda de ser el responsable y el autor de este crimen y desaparición".

¿Zepeda culpable o inocente?

Una vez ocurran estos testimonios, que podrían aportar antecedentes clave para acreditar o desacreditar las posiciones de la defensa de Zepeda y la fiscalía francesa, debería comenzar la deliberación de culpabilidad o inocencia, proceso que tiene ciertas particularidades.

"La decisión de este caso son 12 personas, son tres jueces y nueve civiles los que componen el jurado, pero para que se apruebe una sentencia a cárcel para Nicolás Zepeda se necesitan dos tercios de los votos, es decir, ocho de los 12 tienen que votar a favor de la culpabilidad", explicó Pablo Cuéllar.

"Sin embargo, para que Nicolás Zepeda quede en libertad, necesita solamente cinco votos. ¿Por qué esta diferencia? Porque, como decía, no es mayoría simple. Para que sea una resolución condenatoria, necesitan dos tercios", cerró.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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