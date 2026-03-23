Testigo clave en juicio contra Zepeda: Se arrepiente por no alertar sobre "gritos aterradores" en pieza de Narumi Kurosaki

23 mar. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se siguen recogiendo testimonios en una nueva jornada del tercer juicio contra Nicolás Zepeda en Francia, en el cual se busca determinar la inocencia o culpabilidad del chileno en la desaparición y posible muerte de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki.

Durante la jornada se ha tomado declaración a amigos en común de Kurosaki y Zepeda; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la declaración de Rachel Roberts, compañera de Narumi en la residencia universitaria de Besanzón, quien expresó su "arrepentimiento" por no haber alertado sobre los "gritos aterradores" que dijo haber escuchado en la víspera de su desaparición.

Tal como se había señalado en los juicios previos, los gritos a los que se refiere la joven escocesa ocurrieron en la madrugada del 4 al 5 de diciembre de 2016, es decir, después de que se viera por última vez con vida a la estudiante japonesa.

"Esto es lo que más me arrepiento en la vida"

El editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, explicó en su despacho para Mucho Gusto que Roberts "ya había declarado en juicios anteriores, pero ahora le hacen preguntas nuevas, con un fiscal nuevo, con un juez nuevo y con una disposición totalmente novedosa".

"Ella reconoce que escuchó estos mismos gritos ahí en el mismo piso de Narumi Kurosaki", dijo el periodista al detallar que el juez la interrogó con preguntas como: "¿Usted por qué no hizo nada?, ¿por qué no salió de su pieza?, ¿por qué no fue a ver lo que estaba ocurriendo?".

"Esto es lo que más me arrepiento en mi vida", fue la respuesta que dio la joven que tenía tan solo 19 años al momento de los hechos que relató.

Roberts sostuvo que no reaccionó porque quedó "aterrada" con la situación. "Porque los gritos no eran, por ejemplo, de algún tipo de relación sexual, que en algún momento también se barajó, sino que eran derechamente gritos aterradores, esa fue la palabra que ella utilizó y por lo tanto no quiso salir de su pieza", dijo Cuéllar.

"Lo reconoce aquí: 'Esto es lo que más me arrepiento en mi vida, no haber salido'", reiteró el enviado especial de Mega a Lyon sobre el mea culpa de Rachel Roberts.

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