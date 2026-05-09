Dictan prisión preventiva para joven que portaba arma de fuego y municiones afuera de instituto profesional en Maipú

09 may. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó el joven de 18 años que la tarde del viernes fue sorprendido portando un arma de fuego en las inmediaciones del Instituto Profesional Duoc UC, en su sede de la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Hombre fue sorprendido con un arma tipo fogueo

El procedimiento se inició a eso de las 18:15 horas, tras un llamado a Carabineros por parte del personal de seguridad del establecimiento, sobre un hombre que vendía drogas y portaba un arma de fuego.

Ante el aviso, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 29ª Comisaría se trasladó al lugar, ubicado en el cruce de calle 5 de Abril con Bahía.

Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó huir; sin embargo, fue reducido y detenido sin mayores incidentes.

En el registro de sus vestimentas, se le encontró un arma tipo fogueo apta para el disparo y cartuchos calibre 12 de escopeta.

Posteriormente, se confirmó que el joven, de nacionalidad chilena que no registra antecedentes policiales, no es estudiante del instituto profesional.

El hombre fue formalizado este sábado ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago por delitos de la Ley de Armas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.