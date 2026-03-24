Llanto, tensión y acusaciones directas: El impactante testimonio del exnovio de Narumi en el juicio contra Nicolás Zepeda

24 mar. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva jornada se desarrolla en el juicio contra el chileno Nicolás Zepeda en Francia, marcada por el testimonio de Arthur Del Piccolo, última pareja de la joven japonesa Narumi Kurosaki antes de su desaparición.

El ingeniero, actualmente residente en Japón, se presentó ante el tribunal y el jurado para relatar su relación con la estudiante, en un testimonio que estuvo marcado por la emoción. “Es una experiencia difícil estar aquí. Revive recuerdos, vívidos y dolorosos. Quise hacer este viaje en memoria de Narumi, con quien viví un amor que, si bien fue breve, fue maravilloso”.

Relación y últimos días

Durante su declaración, reconstruyó cómo comenzó la relación entre ambos, en un contexto en que Narumi mantenía una relación a distancia con Nicolás Zepeda. “Respetaba esa relación; no había intentado nada en particular. Pero lo que cambió fue lo que yo llamo el ‘episodio de la lavandería’. Nos encontramos allí por casualidad. Narumi estaba muy mal, llorando. Empezó a sincerarse conmigo... Yo lo tenía claro: quería que rompiera con él primero... Y así lo hizo. Fue como una luna de miel de dos meses”.

El relato avanzó hacia los últimos días antes de la desaparición, incluyendo el último encuentro entre ambos. “Esa fue la última vez que la vi, y...”, alcanzó a decir antes de quebrarse en el estrado, en medio de un silencio prolongado en la sala.

El último contacto

En su declaración, también abordó los intercambios que mantuvo con Narumi en las horas previas a su desaparición. “Me dijo que estaba cansada, y no insistí...”, comentó, visiblemente afectado.

Con el paso de los días, explicó cómo comenzó a notar inconsistencias en la situación. “Lo que me asustó fue que solo llevaba su chaqueta y su abono de autobús. Fue entonces cuando realmente empecé a preocuparme. Narumi no podría haber ido a Lyon sin esos dos objetos; no tenía sentido...”.

Sospechas y reconstrucción

El joven relató que su percepción cambió tras conocer antecedentes clave en la investigación. “Todo cobró sentido en mi mente, comprendí todo lo que había sucedido. Me di cuenta de que me habían manipulado desde el principio. Me sentí sucio, deshonrado, como si hubiera sido cómplice de ese hombre”.

También recordó el impacto personal que tuvo el caso en su vida. “Al día siguiente, pasé la peor Navidad de mi vida”.

"Narumi fue asesinada por Nicolás Zepeda"

En uno de los momentos más intensos de su testimonio, realizó una afirmación directa ante el tribunal. “Narumi fue asesinada el 5 de diciembre de 2016, alrededor de las 3 de la madrugada, por Nicolas Zepeda, impulsado por sus celos patológicos. Es tan egocéntrico que jamás revelará dónde está su cuerpo. Estoy seguro de que se llevará su secreto a la tumba”.

A pesar de la carga emocional, también recordó su vínculo con la joven. “Fue el comienzo de una aventura maravillosa. Amé a Narumi, y hasta su último aliento, supe que ella también me amaba...”.

Interrogatorio y defensa

Durante el contrainterrogatorio, la defensa abordó distintos aspectos de su testimonio, incluyendo su comportamiento tras la desaparición. “No colaboré porque no estaba preocupado. Para mí, ella estaba en Lyon, sola o acompañada, y no veía motivo para acudir a la policía”, explicó.

La jornada continúa con otras declaraciones clave, mientras se espera que el veredicto pueda conocerse durante los próximos días.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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