¡Nunca lo sabremos porque no fui yo!: Nicolás Zepeda se quiebra en nuevo interrogatorio por el crimen de Narumi

25 mar. 2026 - 08:02 hrs.

¿Qué pasó?

En Francia, el juicio contra Nicolás Zepeda entró en su fase final con un nuevo interrogatorio al acusado, en una jornada marcada por preguntas directas y respuestas extensas sobre distintos momentos del caso por el crimen de Narumi Kurosaki.

El proceso avanza en sus últimas audiencias, en medio de expectativas por la cercanía de una decisión judicial.

Su intención de viajar a Francia

Uno de los primeros temas abordados fue su interés por realizar una pasantía en Besanzón durante 2016, ciudad donde se encontraba Narumi Kurosaki.

"En aquel momento, era para una pasantía", respondió, añadiendo que "no, porque si hubiera encontrado una pasantía, no me habría quedado con ella mucho tiempo, ya que se suponía que debía regresar a Japón en mayo de 2017".

La relación en los días previos

Durante la audiencia también se revisaron los momentos que ambos habrían compartido antes de la desaparición, incluyendo su estadía en una habitación donde, según su relato, la relación terminó de forma abrupta.

"Empacó sus cosas y me pidió que me fuera", señaló, agregando que "cuando me pide que me vaya, veo que es lo único que puede calmar las cosas... Me doy cuenta de que no puede funcionar. Así que me voy, un poco molesto, tengo mi orgullo".

Las preguntas se centraron en las inconsistencias de su relato y en las circunstancias de su salida del lugar, en medio de un ambiente que fue tensionándose a medida que avanzaba el interrogatorio.

"Había cierta ambivalencia. Hice un gran esfuerzo por volver a verla, íbamos a restaurantes, íbamos a su habitación, todo iba bien... Pero sabíamos que iba a terminar", sostuvo.

Enfrentamiento con la parte querellante

El acusado fue confrontado directamente por la abogada de la familia Kurosaki respecto a su responsabilidad en los hechos, lo que derivó en respuestas enfáticas.

"Le he dado mi verdad. Entiendo que no le satisfaga, pero yo no la maté. La amaba profundamente. Soy incapaz de hacerle daño", afirmó.

También se abordaron sus desplazamientos tras salir del campus y decisiones que han sido parte de la investigación.

"Estaba dando vueltas en círculos", indicó, agregando que "recuerdo que me pidió el día anterior que le comprara ese billete (a Lyon). Creo que, en cierto modo, era una forma de mantener el contacto".

Nicolás Zepeda se quibra

Hacia el final del interrogatorio, el acusado se mostró afectado emocionalmente al referirse a la acusación en su contra y al desarrollo del proceso.

"Me cuesta expresar mis emociones. Soy una persona racional, siempre he sido reservado, porque sé que tengo razón. Es realmente difícil transmitirles lo que he vivido, después de años de ser injustamente visto como un criminal que mató a su novia. He pensado en el dolor de todos, la familia de Narumi, mi madre, mi padre, mi impotencia... Estoy cansado. No creo que tenga las palabras"

"Es una pesadilla. Esta acusación ha sido un infierno desde el principio. Nunca he entendido qué pasó...", expresó, para luego gritar: "¡Nunca lo sabremos porque no fui yo! ¡Quiero saberlo!".

Tras ello, se quebró en la sala, en una escena que marcó el cierre de la jornada.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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