Cadena perpetua para Nicolás Zepeda: El chileno fue declarado culpable por el asesinato de Narumi Kurosaki

26 mar. 2026 - 08:54 hrs.

¿Qué pasó?

Tras ocho días de juicio, este jueves el Tribunal de lo Penal del Ródano en Francia declaró culpable al chileno Nicolás Zepeda por el asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki, a casi diez años de la desaparición de la joven japonesa.

Además, deberá cumplir la sentencia de cadena perpetua, lo que empeora su situación respecto al jucio que fue anulado y que le había impuesto una pena de 28 años de prisión. También supera los 30 años solicitados por la Fiscalía.

¿Qué dictó el tribunal?

El tribunal expuso que Narumi no presentaba indicios de suicidio y que debió haber fallecido por asfixia. Además, estableció que el chileno viajó a Francia para ver a su exnovia, pese haber señalado que lo hacía por motivos estudiantiles.

"Narumi desapareció de la habitación y no se la ha vuelto a ver ni a encontrar muerta desde entonces. Su muerte es segura", dijo el juez.

El tribunal también condenó a Zepeda a pagar 50 mil euros a la madre de Narumi, 30 mil euros a sus hermanas, 20 mil euros a su padre y 5 mil euros a su exnovio.

¿Zepeda puede apelar?

Según detalló el tribunal, Nicolás Zepeda cuenta con diez días para interponer un nuevo recurso ante el Tribunal de Casación.

"Esto no es una cuestión de dinero, y el Sr. Zepeda se está preparando para apelar ante el Tribunal de Casación", advirtió la defensa.

Además, la representación del chileno podría evaluar recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos.

Cabe recordar que el juicio de Zepeda se inició nuevamente desde cero, luego de que la condena anterior, que lo sentenciaba a 28 años de cárcel, fuera anulada tras un recurso presentado por la defensa por pruebas presentadas fuera de plazo o sin conocimiento del juez, además de otros aspectos técnicos y jurídicos.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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