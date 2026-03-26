"Vivo en un infierno sin saber qué pasó": Las últimas palabras de Nicolás Zepeda antes del veredicto de este jueves

26 mar. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

En Francia, en una sala nuevamente repleta, se vivieron los momentos finales del juicio contra el chileno Nicolás Zepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki. Este jueves podría conocerse el veredicto, luego de que el acusado utilizara su última oportunidad para dirigirse al jurado.

Antes de que los jueces ciudadanos se retiraran a deliberar, el tribunal le concedió a Zepeda la posibilidad de hablar sin interrupciones. En ese instante, con la familia de la joven japonesa en primera fila, el ambiente se mantuvo en silencio, marcado por la expectación y la emoción.

El momento previo a la deliberación

La escena estuvo atravesada por gestos de dolor en el entorno de la víctima. Honami, hermana de Narumi, permanecía visiblemente afectada, mientras su madre, Taeko, fue sobrepasada por la emoción. Su llanto se intensificó hasta que, acompañada por sus hijas y el abogado de la familia, debió salir de la sala por algunos minutos.

Minutos después, el jurado del Tribunal de lo Penal del Ródano, encabezado por el presidente Eric Chalbos, ingresó para dar paso al último acto antes de la deliberación. Nicolás Zepeda, vestido con una camisa polo negra, fue llamado a ponerse de pie.

Las últimas palabras de Zepeda

Ante la consulta directa del magistrado, el acusado comenzó su intervención en voz baja: “Amé sinceramente a Narumi, con todo mi corazón. Con todos mis defectos, durante diez años ha estado en mis pensamientos. Está conmigo. Vivo en un infierno sin saber qué pasó...”.

Tras una pausa, continuó: “Vivo en una pesadilla de arrepentimiento por haberla dejado, por no haberme quedado con ella”, aludiendo a su viaje a Besanzon a fines de 2016, periodo tras el cual se perdió el rastro de la joven.

La sala siguió cada una de sus palabras. “Nunca podré agradecer lo suficiente a quienes me apoyaron, por creer en mí, por comprender que era inocente”, dijo entre sollozos. Luego, alzó la voz: “¡Yo no maté a Narumi, no pude haber sido yo!”.

En sus palabras finales, el chileno se dirigió directamente al jurado: “Sé que a veces no encuentro las palabras para decirlo, que me cuesta expresarme... Quiero confiar en ustedes”. Antes de sentarse, repitió: “Yo no la maté”.

El inicio de las deliberaciones

Tras su intervención, el presidente del tribunal dio por concluidos los debates. Desde ese momento comenzó el proceso de deliberación, dividido en dos etapas.

En la primera, los doce miembros del jurado deben resolver si Nicolás Zepeda es culpable o no del crimen de Narumi Kurosaki, además de determinar si existió premeditación. La decisión se toma mediante votación secreta, y se requiere un mínimo de ocho votos para declarar culpabilidad.

Definición de la eventual condena

En caso de que el jurado determine culpabilidad, se abre una segunda fase enfocada en establecer la pena. El proceso contempla una votación progresiva que comienza con la cadena perpetua, con o sin un período mínimo de cumplimiento de 22 años.

Si esa opción no obtiene los votos necesarios, se evalúan alternativas como 30 años de prisión, y luego penas menores de forma sucesiva, hasta alcanzar un consenso entre los miembros del jurado.

Por ahora, el tribunal permanece en deliberación, a la espera de un veredicto que podría conocerse durante esta misma jornada.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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