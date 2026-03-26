Además de la cadena perpetua: Las millonarias indemnizaciones que tendrá que pagar Nicolás Zepeda a familia de Narumi

26 mar. 2026 - 09:46 hrs.

Este jueves, el Tribunal de lo Penal del Ródano, en Francia, condenó al chileno Nicolás Zepeda a cadena perpetua, en el marco de un juicio que se extendió por casi diez años tras la desaparición de la japonesa Narumi Kurosaki.

Durante la audiencia, el tribunal sostuvo que no existían indicios de suicidio en el caso de la joven y que su muerte habría ocurrido por asfixia. Asimismo, estableció que Zepeda viajó a Francia con el objetivo de ver a su expareja, pese a haber señalado previamente que su viaje respondía a motivos estudiantiles.

Indemnizaciones a la familia de la víctima

Además de la condena, la justicia francesa ordenó al acusado pagar indemnizaciones a los familiares de Narumi Kurosaki y también a su expareja, las que superan los 100 mil euros, es decir, más de 100 millones de pesos chilenos.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, Nicolás Zepeda deberá pagar 50.000 euros a la madre de la víctima, 30.000 euros a sus hermanas, 20.000 euros a su padre y 5.000 euros a su exnovio.

Posibles recursos tras la sentencia

Según detalló el tribunal, Nicolás Zepeda cuenta con un plazo de diez días para interponer un recurso ante el Tribunal de Casación.

Asimismo, la defensa del chileno evalúa recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos como parte de las acciones legales posteriores a la sentencia.

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