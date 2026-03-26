Silencio, impacto y llanto: Así fue la reacción de Zepeda y de la familia de Narumi al escuchar la sentencia a cadena perpetua

26 mar. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

En Francia, el silencio marcó el momento en que se conoció el veredicto contra Nicolás Zepeda por el crimen de Narumi Kurosaki. En una sala llena, el presidente del tribunal, Eric Chalbos, ingresó junto al jurado y anunció de inmediato la decisión.

La declaración de culpabilidad fue seguida por la reacción del acusado, quien cerró los ojos y se encogió en su asiento, apoyando el rostro entre sus manos, sin emitir palabras mientras comenzaba la lectura de los fundamentos.

La reacción en el banquillo

El tribunal continuó con una extensa explicación de los motivos que llevaron al veredicto, en un ambiente contenido. Zepeda permaneció en silencio, visiblemente afectado, mientras escuchaba el desarrollo de la lectura sin aún conocer la pena.

Cuando finalmente se anunció la condena, el impacto se hizo evidente. La sentencia fue cadena perpetua, una decisión que superó lo solicitado por la fiscalía, que había pedido 30 años de prisión. También supera la pena anterior de 28 años, la cual fue anulada tras un recurso presentado por la defensa para comenzar el juicio desde cero.

“Nicolas Zepeda, levántese”, indicó el presidente del tribunal, debiendo repetir la instrucción antes de que el acusado, abatido tras escuchar la condena, lograra ponerse de pie.

En ese instante, se le informó que dispone de un plazo de diez días para presentar un eventual recurso ante el Tribunal de Casación.

El dolor en la familia Kurosaki

La reacción en la familia de Narumi fue inmediata. Su madre, Taeko Kurosaki, volvió a derrumbarse en la sala, repitiendo una escena que ya se había vivido durante el juicio.

Con un gesto contenido, sacó desde su bolso el retrato de su hija y lo apretó contra su pecho, mientras sus cercanos se inclinaban para acompañarla en medio del llanto.

Tras la lectura de la sentencia, un silencio se extendió en el lugar. Los miembros del jurado abandonaron la sala por una puerta lateral, mientras los presentes permanecían de pie, sin intercambiar palabras.

El ambiente quedó marcado por la conmoción del momento, donde solo los sollozos rompían la quietud que se instaló tras la resolución del tribunal.

La jornada concluyó sin intervenciones adicionales. La escena final mostró a la familia de la víctima reunida en torno a su madre, acompañándola mientras el tribunal cerraba una de las etapas del proceso.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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