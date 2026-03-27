Defensa de Nicolás Zepeda presenta recurso para intentar anular juicio que lo condenó a cadena perpetua

27 mar. 2026 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, la defensa de Nicolás Zepeda presentó un recurso de casación contra la sentencia impuesta por el Tribunal de lo Penal del Ródano, situado en Lyon, Francia, el cual el pasado jueves lo condenó a cadena perpetua tras declararlo culpable por el asesinato de Narumi Kurosaki.

Cabe recordar que esta sentencia empeoró su situación respecto al juicio que fue anulado y que le había impuesto una pena de 28 años de prisión. También supera los 30 años solicitados por la Fiscalía en el más reciente juicio.

El recurso de casación

Fue a las 09:30 horas de Francia que los abogados del chileno ingresaron el recurso, el cual ya habían anunciado una vez conocida la resolución del tribunal.

Cabe señalar que también el jueves, el padre de Nicolás, Humberto Zepeda, sostuvo que "presentaremos los recursos que correspondan y, si es necesario, acudiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a cualquier instancia que garantice el respeto del derecho a un juicio justo".

El traslado de Zepeda

Tras la sentencia, Nicolás Zepeda fue trasladado a la prisión de Lyon-Corbas, desde donde volverá a regresar a la cárcel de Orléans-Saran, ubicada a aproximadamente 450 kilómetros, lo que implica un viaje de entre cuatro y cinco horas.

Si bien se esperaba que esto ocurriera este viernes, por orden del juez se aplazó el traslado para la próxima semana.

Mientras tanto, los padres del chileno esperan el permiso del presidente del tribunal para poder visitar a su hijo antes de volver a Orléans-Saran.

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