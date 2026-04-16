El piloto comercial Jaimes García explica cuáles son los asientos del avión donde se sienten más las turbulencias

16 abr. 2026 - 14:30 hrs.

Si evitas viajar en avión porque te asustan los efectos de las turbulencias… esta información es para ti. A los miedos se les vence con conocimiento. O se encaran o paralizan. Esperemos que la opción no sea la segunda. Si este es tu caso y quieres conocer dónde no debes sentarte para sufrir si hay turbulencias vayamos por la opinión de un experto.

¿Qué es el centro de gravedad en un avión?

Para entender la explicación, primero veamos qué es el centro de gravedad en un avión. La respuesta la comparte un profesional: un piloto comercial.

El centro de gravedad, dice el capitán Jaimes García, es el punto donde se concentra todo el peso de un avión, donde se encuentra el equilibrio y donde se mueven todos los ejes de la aeronave.

Normalmente, señala García, el centro de gravedad del avión queda cerca de las alas.

Para contestar la inquietud, el piloto comercial utiliza un avión a escala, de acuerdo con el video publicado en TikTok.

¿Cuáles son los asientos del avión donde se sienten más las turbulencias?

La pregunta que muchos se hacen para evitar los asientos donde más se siente una turbulencia tiene su respuesta.

Del punto del centro de gravedad hacia donde se ubica el primer pasajero la distancia es más cerca. Por eso, en esos puestos la turbulencia se sentirá con menos impacto.

Caso contrario, entonces, sucede con el efecto de la turbulencia en los puestos de atrás, hacia el final de la aeronave: “Esa parte se va a mover más y los pasajeros la van a sentir mucho más”, enfatiza García.

“(…) el avión, cuando se mueva así (señala en el video), sí se va a mover el pasajero, pero no se va a mover tanto como el que está atrás (…) Los pasajeros de adelante sí se van a mover algo, pero los de atrás se van a mover mucho más”, señala el piloto comercial.

¿Cuáles son los asientos donde se siente menos la turbulencia?

El mismo García lanza la pregunta: ¿Cuáles son los pasajeros que menos se van a mover?

Y responde: “Los que están cerca al centro de gravedad del avión. Los que están cerca de las alas, porque el movimiento sería mínimo”.

Así que ya sabe. Si vas a viajar pronto en avión tome nota: Los pasajeros de adelante se van a mover muy poco. Los de atrás se van a mover mucho más y donde menos se va a sentir una turbulencia es cerca de las alas, resalta el piloto comercial.

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