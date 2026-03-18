Muere tiktoker estadounidense Rachel Tussey a los 47 años tras cirugía estética

18 mar. 2026 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

La tiktoker estadounidense de 47 años de edad, Rachel Tussey, falleció tras sufrir complicaciones postoperatorias luego de someterse a una abdominoplastia. Su esposo confirmó la sensible noticia a través de sus redes sociales y lo asoció a una negligencia médica.

Días antes de su intervención, la creadora de contenido documentó todo el proceso y le pidió a sus seguidores que rezaran por ella. Su único objetivo era cambiar la apariencia de su abdomen para volver a usar traje de baño y recuperar su autoestima.

"He esperado muchísimo tiempo para esto. Estoy en buenas manos, sé que Dios me respalda. ¡Vamos a lograrlo!", dijo en el último video que publicó, minutos antes de ser operada. Lamentablemente, el resultado no fue el esperado. Según relató Jeremy, esposo de Rachel, ella pasó más de seis minutos sin oxígeno y sufrió daños cerebrales irreversibles.

"El médico me dijo que la cirugía había salido muy bien. La llevaron a la habitación y vi su cara pálida, supuse que era por la cirugía, pero me di cuenta de que algo andaba mal", relató Jeremy.

"Gracias por acompañarnos"

Debido a la compleja situación que atravesaban como familia, Jeremy Tussey decidió abrir una campaña de GofundMe para obtener ayuda económica y poder mantener a sus tres hijos, mientras cuidaba a su esposa.

Días después Rachel fue desconectada del respirador y falleció. "Estamos profundamente agradecidos por el amor, las oraciones y el generoso apoyo que nuestra familia ha recibido durante este momento tan difícil. Anoche, mi esposa falleció mientras recibía cuidados paliativos", se lee en la descripción de la campaña.

Asimismo, aprovechó para agradecer el apoyo a quienes siguieron la historia de Rachel: "Sus donaciones, mensajes y amabilidad han significado mucho para nosotros. Rachel fue una esposa, madre y persona maravillosa que tocó la vida de muchísimas personas. De todo corazón, gracias por acompañarnos en este momento tan difícil".

GofundMe Rachel y Jeremy Tussey

¿Qué es una abdominoplastia?

El procedimiento estético al que se sometió Rachel Tussey es una operación muy común en personas que buscan eliminar el exceso de piel y grasa abdominal. Se realiza bajo anestesia general y se tensan los músculos que perdieron firmeza para lograr un abdomen más plano y definido.

Se suele confundir con la liposucción, otra cirugía estética en la que se succiona grasa mediante una cánula. Aunque hay casos en los que combinan ambas técnicas, la diferencia es que la liposucción no elimina exceso de piel y es menos invasiva.

A diferencia de otros países, en Chile esta intervención cuenta con cobertura Bono PAD Fonasa.

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