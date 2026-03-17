Alerta por impacto en niños y adolescentes: Videos de TikTok generan el mismo efecto que las máquinas tragamonedas

17 mar. 2026 - 16:38 hrs.

El consumo de videos cortos en plataformas como TikTok o Instagram podría tener efectos más profundos de lo que parece. Así lo indicó el estudio The Slot Machine Effect in Short-Form Video (2026), realizado por investigadores de la Universidad de Stanford y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos.

En concreto, la investigación advirtió que este tipo de contenido activa mecanismos cerebrales similares a los de las máquinas tragamonedas, generando ciclos de recompensa que fomentan el consumo repetitivo.

Soledad Garcés, académica del Diplomado en Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes (Uandes), menciona al respecto que, en el caso de menores de edad, el impacto es especialmente relevante debido a que sus cerebros se encuentran en proceso de desarrollo.

“Estos efectos, a nivel neurológico, van modelando el desarrollo cerebral de niños y adolescentes desde muy temprana edad. Por lo tanto, abordar estas temáticas desde la regulación, prohibición o educación temprana es fundamental para el adecuado desarrollo de la infancia, y además para poder ayudarles a tener una mejor adultez”, señala.

El estudio describe este fenómeno como un sistema de “recompensa variable”, donde algunos contenidos generan una mayor respuesta emocional que incentiva el consumo repetido.

Uso temprano y diseño adictivo

Uno de los puntos críticos es la combinación entre el diseño de estas plataformas y la inmadurez del cerebro en menores de edad.

En ese sentido, la académica de Uandes advierte que “existe la idea de que estas cosas hay que educarlas en el buen uso desde temprana edad, sin embargo, cuando el diseño es adictivo, y además hay un desarrollo inmaduro aún a nivel cerebral, la mezcla de ambas realidades es muy compleja”.

Al respecto, plantea que no basta solo con fomentar el uso responsable, sino que también se requieren medidas más amplias.

“Por lo tanto, se hace necesario tener estrictas legislaciones que favorezcan el cuidado del desarrollo del cerebro desde la infancia y la adolescencia”, concluye.

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