¿Problemas para dormir? La experta que recomienda comer este súper alimento antes de acostarse

18 abr. 2026 - 09:13 hrs.

Si tienes dificultades para conciliar el sueño o sientes que el estrés te quita el descanso, la solución podría estar en tu refrigerador. Dos kiwis antes de dormir es la recomendación concreta de la Dra. Eliana Reyes, nutrióloga y directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes (Uandes).

¿Por qué el kiwi ayuda a dormir?

La especialista explica que esta fruta tropical tiene un alto contenido de triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo utiliza para producir serotonina. "Se ha visto en estudios que ayuda a regular el estrés y también a conciliar mejor el sueño", señala la académica. Sin embargo, la Dra. Reyes aclara que la evidencia científica todavía es limitada. "Son pocos estudios, por lo tanto no hay una gran evidencia. Aun así, a nadie le haría mal consumirlo", advierte.

Más vitamina C que los cítricos

Más allá del sueño, el kiwi destaca por su extraordinaria densidad nutricional. "El kiwi se considera un superalimento, ya que es muy rico en vitaminas, especialmente en vitamina C. Tiene incluso más vitamina C que los cítricos", afirma la experta. De hecho, con solo un kiwi al día se cubre más del 100% de los requerimientos diarios de esta vitamina.

A eso se suma su aporte de antioxidantes, potasio y fibra, lo que lo convierte en un aliado para el sistema inmune, la salud cardiovascular y el tránsito intestinal.

¿Cómo y cuándo consumirlo?

La recomendación de la nutrióloga es clara: dos kiwis justo antes de acostarse, para aprovechar su efecto sedante y reductor de la ansiedad. Durante el día, uno solo basta para cubrir los requerimientos vitamínicos. Se puede consumir directamente, en jugo o incorporado en un yogur o ensalada de frutas.

Una fruta pequeña, accesible y disponible todo el año en Chile, que podría marcar la diferencia tanto en la calidad del descanso como en el bienestar general.

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