Pescadores denuncian a cinco nuevas marcas por venta de falso jurel: Aseguran que producto es caballa importada desde China

31 mar. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

MegaInvestiga tuvo acceso exclusivo a una nueva denuncia que remece la industria del jurel. El gremio de pescadores industriales de la región de Biobío detectó a otras cinco marcas que, según una investigación, venderían un falso jurel importado desde China.

Cabe recordar que en julio del año pasado, este gremio acusó a cinco marcas de cometer el mismo engaño. Semanas después, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), junto a la Seremi de Salud, confirmaron que se estaba comercializando otro producto: caballa.

"Esta situación nos parece irregular"

"Estamos nuevamente frente a una situación en que se comercializa en Chile la conserva de un producto que dice ser jurel y que su contenido no coincide con el etiquetado", señala Macarena Cepeda, representante de los Pescadores Industriales del Biobío, gremio que reúne a las principales empresas pesqueras de jurel en la zona.

"En 2025 fueron cinco las marcas identificadas, y este año 2026 hay cinco nuevas marcas que venden un producto que no corresponde. De los 30 millones de conservas que se venden en Chile, hay, a lo menos, 10 marcas que están participando de esta situación que nos parece muy irregular", agregó Cepeda.

La representante del gremio explicó que la primera denuncia la hicieron respecto a cinco marcas "que eran las más evidentes, y lo que se observó es que cuando esas marcas rectificaron, el mercado hoy día lo coparon más marcas que estaban importando este producto".

A siete meses de esa primera acusación, los Pescadores Industriales del Biobío alzaron nuevamente la voz y decidieron compartir con MegaInvestiga los principales hallazgos de su investigación, apuntando a otras cinco nuevas marcas. Estas son Deyco, Misol, Esmeralda, De Reyes y San Remo.

"Aquí hay una estrategia comercial"

Para Macarena Cepeda, existe una "estrategia comercial" de ingresar un producto conocido por el consumidor chileno, que es el jurel, "y dado que la caballa es muy similar al jurel, se utiliza su etiquetado para engañar".

La representante del gremio explicó que las flotas chinas que extraen la caballa "lo hacen en barco factoría, donde la calidad del empleo y el nivel en términos de estándares laborales no es comparable al estándar nacional". Por eso, afirma, el costo de producción y, por ende, los precios de estos productos importados en Chile "son mucho más bajos".

Diferencias entre el jurel y la caballa

El jurel y la caballa son algo así como primos en segundo grado, aunque el primero suele extraerse en las costas chilenas y la segunda tiende a ser importada desde China. Ambos pertenecen a distintas familias de peces, pero mantienen algunas similitudes en apariencia y sabor.

"En general, la caballa es un poquito más grande que el que el jurel. La caballa tiene como unas ondas azules en la parte del lomo hacia arriba, que no las tiene el jurel. Y el jurel tiene una raya que lo cruza en la mitad de una espina más dura, de una escama dura", explica el chef Juan Pablo Mellado.

Por su parte, Carmen Gloria Yáñez, directora de Asistencia Técnica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), señala que la caballa "tiene un contenido más alto de grasa. Hay un líquido sobrenadante que es mucho más rico en grasa. A algunas personas no les podría gustar tanto de sabor, es mucho más intenso".