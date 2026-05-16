Sismo se percibe en la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del movimiento telúrico

16 may. 2026 - 22:47 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado 16 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 22:41 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al oeste de Illapel, a 46 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.