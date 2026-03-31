Australia investiga a Facebook, YouTube y otras redes sociales por posible incumplimiento en prohibición de uso en menores de 16

31 mar. 2026 - 01:10 hrs.

Facebook, YouTube y otros gigantes tecnológicos están bajo investigación por un posible incumplimiento de la ley australiana que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, dijo la autoridad reguladora del país este martes.

Australia prohibió en diciembre que menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de "los algoritmos depredadores" y del ciberacoso.

Australia investiga redes sociales

"Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas acciones iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo del cumplimiento, que algunos puedan no estar haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana", dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.

Inman dijo que hay "preocupaciones significativas" de que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube puedan estar incumpliendo la prohibición.

Las posibles infracciones incluyen ofrecer "medidas insuficientes para prevenir la creación de nuevas cuentas de menores de 16 años".

"Como resultado, ahora adoptamos una postura para reforzar la aplicación de la ley. Esta reforma está deshaciendo 20 años de prácticas", afirmó Inman. "Estas plataformas tienen la capacidad de cumplir hoy y ciertamente esperamos que las empresas que funcionan en Australia cumplan con nuestras leyes de seguridad", dijo.

"Pueden elegir hacerlo o enfrentarse a consecuencias cada vez más graves", agregó la comisionada.

Países evalúan prohibir redes sociales a menores de edad

Cada vez más estudios sugieren que el bienestar de los adolescentes se ve afectado por pasar demasiado tiempo en línea.

Malasia, Francia, Nueva Zelanda e Indonesia están entre los países que ahora evalúan medidas similares a la australiana.

Las empresas tienen toda la responsabilidad de verificar que los usuarios en Australia tengan 16 años o más.

Algunas han dicho que implementarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotografías. Los usuarios jóvenes pueden demostrar su edad con un documento de identidad emitido por el gobierno.

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