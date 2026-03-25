Indemnización millonaria: Justicia falla a favor de una mujer afectada por la "adicción" a Meta y YouTube

25 mar. 2026 - 15:19 hrs.

Un jurado de Los Ángeles, Estados Unidos, determinó el miércoles que Meta y YouTube son responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales y ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños.

Este veredicto histórico podría redefinir la forma en que el sector tecnológico afronta la responsabilidad legal por la salud mental de sus usuarios jóvenes.

Meta, casa matriz de Instagram, manifestó su "desacuerdo" con el veredicto de un tribunal de Los Ángeles que declaró el miércoles responsables a Instagram y Youtube (propiedad de Google) de haber perjudicado a una joven, un caso sin precedentes en Estados Unidos.

"Respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y examinaremos las opciones jurídicas", declaró en un comunicado un portavoz de Meta.

Por su parte, los abogados de la demandante, identificada como K.G.M., resaltaron que "el veredicto de hoy es un momento histórico para Kaley y para miles de niños y familias que esperaban este día". "El momento de rendir cuentas ha llegado", agregaron.