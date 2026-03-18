YouTube transmitirá la Copa del Mundo 2026: habrá partidos completos, primeros 10 minutos en vivo y contenido de archivo

18 mar. 2026 - 14:19 hrs.

YouTube anunció un inédito acuerdo con la FIFA para la Copa Mundial 2026 que cambia la forma en que los fanáticos podrán seguir el torneo. La plataforma se convertirá en un espacio para la transmisión y el consumo de contenido del certamen, con novedades tanto para los medios oficiales como para creadores de contenido independientes.

Entre los puntos más destacados del acuerdo está la posibilidad de que los socios de medios transmitan en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en sus canales de YouTube, algo que no había ocurrido antes en la historia de la competición. Además, un número selecto de partidos podrá verse completo a través de la plataforma.

Los medios asociados al torneo también tendrán acceso a un catálogo más amplio de imágenes para publicar en sus canales: resúmenes extendidos, contenido detrás de escena, videos cortos y material bajo demanda.

Por otra parte, la FIFA liberará contenido de su archivo digital en su canal oficial de YouTube, incluyendo partidos históricos completos y momentos emblemáticos del fútbol mundial.

El acuerdo contempla además un grupo de creadores de contenido con acceso especial al torneo, quienes podrán aportar análisis tácticos, historias y registros detrás de escena durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

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