Alerta por reto viral que consiste en ingerir imanes: 7 adolescentes fueron operados de emergencia

07 abr. 2026 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo reto viral en redes sociales pone en riesgo la vida de adolescentes que, para seguir una tendencia y obtener algunos "me gusta" en sus publicaciones, replican este tipo de acciones. Se trata de un "Challenge" que consiste en tragarse imanes.

Se desconoce cuál es el origen del desafío, pero hay algo que está claro y son las consecuencias de hacerlo, pues especialistas advirtieron que esta práctica puede provocar graves daños internos y ya ha dejado varios adolescentes hospitalizados en varias regiones del país.

La cirujana pediátrica Nicole Roldán fue una de las expertas que alertó sobre el aumento de casos clínicos asociados a este nuevo desafío viral. De acuerdo con sus declaraciones al diario Las Últimas Noticias, al menos siete adolescentes han acudido a diferentes centros de salud donde fueron operados de emergencia.

Según mencionó la doctora Roldán, el cuadro más frecuente es peritonitis. La explicación detrás de ese diagnóstico es que, al ingerir más de un imán en diferentes momentos, estos intentan juntarse dentro del organismo y perforan el estómago o el intestino.

"Tenemos siete casos en el país de adolescentes que tragaron imanes, todos quirúrgicos. Hay un paciente que tiene nueve perforaciones y otro ingirió once imanes", alertó la cirujana que ha hecho eco de esta situación a través de sus redes sociales, advirtiendo a los padres de niños y adolescentes.

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Origen del desafío viral que consiste en ingerir imanes

Se desconoce el lugar o la persona que inició esta tendencia, sin embargo, se sabe que está asociada a la lógica habitual de los retos virales en redes sociales, donde adolescentes buscan replicar conductas llamativas para obtener visibilidad, aprobación social o interacción digital.

Según especialistas, la motivación principal de quienes hacen estas dinámicas, radica en la búsqueda de aceptación en plataformas digitales. A diferencia de accidentes domésticos comunes en niños pequeños, esto se trata de una acción intencional impulsada por la presión social y la curiosidad propia de la adolescencia.

En ese sentido, Nicole Roldán agregó que "el gran problema de estos challenges es que los pacientes adolescentes no avisan de inmediato, sino cuando ya están complicados —porque lo hacen intencionalmente—". En el caso de niños más pequeños, dijo, que es más fácil darse cuenta y actuar rápido realizando una endoscopia para extraer el objeto ingerido.

¿Cuáles son las consecuencias de ingerir imanes?

Las secuelas de cumplir retos como este pueden ser graves e incluso mortales. El principal peligro de este desafío radica en el comportamiento de los imanes dentro del cuerpo. Cuando intentan atraerse entre sí a través de los tejidos internos, provocan compresión y perforaciones en órganos que pueden causar lesiones severas, infecciones graves y daños múltiples al sistema digestivo.

En casos complejos, los efectos pueden ser el uso temporal de colostomías, necesidad de cirugías y hasta la muerte en casos más extremos. Por esta razón, los especialistas enfatizan en la importancia de un diagnóstico temprano, es decir, que quién ingiera algún tipo de imán o elemento metálico advierta a otros que lo hizo.

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¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento y la recuperación va a depender de cada caso y su complejidad. La cirujana pediátrica Nicole Roldán dijo que el procedimiento en estos casos es hospitalizar al paciente, operarlos en más de una ocasión y hacer un lavado peritoneal. "En ocasiones tienen que quedar con una colostomía, una bolsita para las deposiciones mientras se recuperan Después hay que volver a operar para unir el intestino".

Finalmente, la doctora Roldán advierte que el riesgo de sufrir las consecuencias de este reto existe incluso tragando un solo imán, ya que este podría intentar unirse con objetos externos o terminaciones metálicas de la ropa y son situaciones que se pueden prevenir.

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