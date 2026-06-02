Vehículos de Carabineros se vieron involucrados en colisión múltiple en la Ruta 5 en Santiago

02 jun. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una colisión múltiple se registró la mañana de este martes en plena Ruta 5, al norte en el sector Toesca, hecho que provocó una congestión muy alta en aquel sector de Santiago.

Según información de Carabineros, vehículos policiales se vieron involucrados en el accidente, suceso que ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana.

¿Qué dijo Carabineros?

El mayor Vladímir Úbeda, de la 3.ª Comisaría de Ñuñoa, explicó que "mientras vehículos policiales se trasladaban a un servicio en particular, hubo un accidente, una colisión múltiple donde resultaron participantes".

"Participaron vehículos policiales y civiles, pero dentro de lo positivo es que no hubo personas lesionadas respecto al accidente", agregó la autoridad policial.

Se dispuso el trabajo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros para esclarecer la causa basal del hecho.

A través de X, TransporteInforma de la Región Metropolitana ha informado las medidas que se han tenido que tomar, que son principalmente desvíos de tránsito.

Actualización (11:16). Se mantiene CORTE TOTAL en #Ruta5 al norte sector Toesca, por trabajo SIAT tras una colisión de vehículos. Flujo desviado hacia vía local de Manuel Rodríguez por "Salida Sta Isabel". Congestión MUY ALTA desde Salesianos. Opte alternativa #Santiago https://t.co/vZctkvVDdV pic.twitter.com/YDULukjscl — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 2, 2026

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