Confech acusa falta de diálogo y apunta contra Delegado Presidencial por modificar recorrido de manifestación

03 jun. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) cuestionó duramente al Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, luego de que la autoridad modificara el recorrido de una movilización estudiantil autorizada para esta semana.

Desde la organización acusaron que la Delegación Presidencial cambió el trazado solicitado a última hora y rechazaron las versiones que apuntan a que existieron instancias de coordinación previas para discutir la modificación.

Según señalaron los dirigentes estudiantiles, la decisión fue informada cuando la convocatoria ya estaba avanzada, generando molestia entre los organizadores de la manifestación.

Confech acusa falta de diálogo

La movilización había sido autorizada por la Delegación Presidencial, aunque con un recorrido distinto al solicitado originalmente por la Confech.

Mientras los estudiantes propusieron marchar desde Plaza Baquedano hasta Metro Los Héroes, finalmente la autoridad determinó que el trayecto se realizara entre Metro Los Héroes y Metro Ecuador.

En ese contexto, desde la Confech aseguraron que nunca existió una instancia formal para discutir o coordinar el cambio de recorrido.

"Confech acusa que el Delegado Presidencial, Germán Codina, miente pues nunca hubo citación para una reunión donde coordinar el recorrido de la marcha. Disposición al diálogo no presentaron", señalaron desde la organización.

"No hubo mayor desacuerdo"

De acuerdo con el relato de los dirigentes, sí sostuvieron una reunión con representantes de la Delegación Presidencial para presentar los detalles de la convocatoria, instancia en la que afirman que no se formularon observaciones al recorrido solicitado.

"Procedimos a explicar lo que iba a ser la convocatoria, dónde iba a partir y dónde iba a terminar, y no hubo mayor desacuerdo dentro de esa reunión", sostuvo uno de los representantes estudiantiles.

Sin embargo, según explicaron, horas después recibieron una comunicación informando la modificación del trazado.

"A las 5:30 o 5:40 de la tarde, la Delegación Presidencial nos informa que el recorrido cambia desde Metro Los Héroes hasta Metro Ecuador, lo cual es completamente lo contrario a lo que habíamos solicitado como dirigentes para la manifestación", afirmaron.

Cuestionan decisión adoptada a última hora

Desde la Confech sostienen que la modificación fue adoptada sin diálogo efectivo con los organizadores y recalcaron que el recorrido autorizado difiere sustancialmente de la propuesta presentada inicialmente.

La controversia surge en medio de los preparativos de la movilización estudiantil, mientras los dirigentes insisten en que la autoridad no transparentó observaciones previas ni abrió espacios para discutir alternativas antes de comunicar la decisión final.