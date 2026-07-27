Sin luz, sin agua y con caminos destruidos: Vecinos de Laguna Verde llevan más de una semana aislados tras intensas lluvias

27 jul. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias dejaron de caer con la misma intensidad, pero en la parte alta de Laguna Verde, región de Valparaíso, sus efectos siguen manteniendo aisladas a decenas de familias.

Sin electricidad desde hace más de una semana, con caminos convertidos en barro y sin acceso expedito a servicios básicos, para muchos salir de sus casas se transformó en una tarea que puede tomar varios kilómetros de caminata.

Llegar hasta el sector ya da cuenta de la magnitud del problema. Desde Valparaíso son cerca de 40 minutos de viaje, pero al dejar atrás el acceso principal el pavimento desaparece y el trayecto continúa por caminos de tierra profundamente erosionados por las precipitaciones. En varios puntos los vehículos ya no logran avanzar y el resto del recorrido debe hacerse a pie, entre pozas de agua, barro y grietas que atraviesan el terreno.

Tienen que caminar hasta 8 kilómetros

Quienes viven en el sector aseguran que el último tren de sistemas frontales empeoró una realidad que enfrentan desde hace años, dejando prácticamente incomunicadas a familias completas.

"Para nosotros es normal la lluvia. Esto es como estar en el sur y vivir con ella. Pero hoy, con todo este tren de mal tiempo que hemos tenido, nos ha ido muy mal porque los caminos quedaron el triple de intransitables. No toda la gente tiene vehículo y tiene que caminar dos, tres e incluso hasta ocho kilómetros para ir al médico o al colegio. Los niños llevan diez días sin ir al colegio", relató Marisol.

Las dificultades también han alcanzado situaciones de emergencia. "Antes de ayer una ambulancia quedó atascada un poco más arriba cuando iba a buscar a una persona que falleció. Después vino la carroza y tampoco pudo subir. Tuvieron que trasladar a la persona en una camilla. Fue súper trágico", recordó.

Sin luz y sin agua

El prolongado corte de energía que se mantiene en algunas viviendas también afecta a quienes dependen de equipos médicos para su tratamiento diario.

"Por la luz y el camino estamos aislados. No tenemos agua porque tampoco nos pueden venir a dejar y la basura no ha pasado. Esto para nosotros es crítico, porque no somos gente que se haya tomado un terreno; somos personas que queremos vivir dignamente", expresó una vecina que utiliza oxígeno.

La misma residente explicó que ha debido modificar la forma en que enfrenta su tratamiento. "He estado usando el tubo de oxígeno cuando lo he necesitado, porque la máquina no la podía usar. Me da miedo conectarla porque la luz se corta a cada rato".

Otra vecina contó que la imposibilidad de salir de su hogar también le ha impedido acceder a atención de salud. "No he podido ir al consultorio a retirar los remedios. Tampoco pude pedir una hora médica porque no se puede salir", señaló.

"Nos sentimos como el patio trasero de Valparaíso"

Cristian Barraza, vecino del sector Laguna de los Patos, aseguró que el deterioro de los caminos es solo una parte de un problema que, según afirma, se mantiene desde hace años.

"Lo que nos afecta directamente es la falta de voluntad política. Hemos pasado por diferentes administraciones y los caminos principales, que son de servidumbre y responsabilidad del MOP, siguen igual. No solamente tenemos problemas de caminos, también de agua y de seguridad", sostuvo.

"Tenemos un dictamen de parte de la Municipalidad de Valparaíso de que tienen que entregar agua. Los camiones llegan solamente hasta el sector de La Feria. ¿Por qué?, porque dicen que no pueden ingresar", sostuvo.

"¿Sabe cómo nos sentimos? Como el patio trasero de Valparaíso. No hay ninguna autoridad, de izquierda, derecha o centro, que se haga responsable de ayudarnos", sentenció.

Los residentes recalcan que cuentan con títulos de dominio, pagan contribuciones, derechos de aseo y, en algunos casos, patentes comerciales. Aun así, aseguran que siguen esperando soluciones. "Incluso estamos dispuestos a desembolsar dinero para repararlo, pero no hay ayuda ni de particulares, ni de la municipalidad, ni del MOP", afirmó otra vecina.