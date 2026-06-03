Incidentes se registran en medio de marcha estudiantil de la Confech en plena Alameda

03 jun. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Por plena Alameda se está desarrollando la marcha estudiantil que convocó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en respuesta a las medidas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast y que fueron reforzadas en su primera Cuenta Pública.

Bajo la consigna “¡La educación se defiende en las calles!”, la organización universitaria busca reactivar el movimiento estudiantil.

Disturbios, estaciones cerradas y cortes de tránsito

El recorrido de la marcha no fue autorizado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. El punto de inicio fue la Plaza Italia, lugar en que la manifestación comenzó de forma pacífica.

Sin embargo, en las cercanías del frontis de la casa central de la Universidad Católica, comenzaron a registrarse los primeros disturbios, los que llevaron a que Carabineros actuara con el carro lanzagases y lanzaaguas.

Debido a las manifestaciones, Metro de Santiago informó que las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía, ambas de la Línea 1, se encuentran cerradas y fuera de funcionamiento.

A través de X, la Prefectura Oriente de Carabineros informó que el tránsito se encuentra interrumpido en su totalidad en el eje Avenida Providencia y Alameda, por lo que los conductores deben tomar vías alternativas.

#Providencia: Debido a convocatoria en el sector de Plaza Baquedano, tránsito interrumpido en su totalidad en eje avenida Providencia y Alameda.

Prefiera vías alternativas y conduzca atento a las condiciones en la vía.#LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/1nBCqDkFCM — Carabineros Prefectura Oriente (@CarabPrOriente) June 3, 2026

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