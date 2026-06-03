Cae delincuente que lanzaba piedras a vehículos en autopistas: Tenía 83 detenciones por ese y otros delitos

03 jun. 2026 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a un sujeto de 35 años con múltiples denuncias por lanzar piedras de gran tamaño contra vehículos que circulaban por la autopista Américo Vespucio en la comuna de Macul, Región Metropolitana, hechos que quedaron registrados en cámaras de vigilancia.

La captura se concretó tras una serie de diligencias de personal policial que mantenía un seguimiento permanente del individuo, debido a su participación reiterada en este tipo de hechos.

Calcularon su ruta para detenerlo

Como resultado de la investigación, los equipos policiales lograron identificar su ruta habitual de desplazamiento y los sectores utilizados para escapar luego de cometer los ataques.

Fue así como, durante una vigilancia focalizada en las inmediaciones de Avenida Departamental con Avenida Macul, personal especializado logró ubicar y detener al sujeto momentos después de que presuntamente volviera a cometer daños a vehículos mediante el lanzamiento de objetos contundentes desde las cercanías de la autopista.

La investigación permitió establecer un patrón de conducta asociado al imputado, quien además mantenía antecedentes policiales y era objeto de diversas órdenes de investigar vinculadas a hechos similares.

El trabajo policial fue complementado por una estrecha colaboración con las fiscalías de Peñalolén, La Florida y Macul, que mantenían causas abiertas relacionadas con estos peligrosos hechos.

¿Qué dijo Carabineros?

El mayor Nicolás Sepúlveda resaltó que “a través de un trabajo coordinado, se logra la detención de un individuo que arrojaba elementos contundentes a vehículos en movimiento en la autopista Vespucio”.

Agregó que “a través de distintas diligencias investigativas, se logró posicionar, en cuanto a horario y a lugar a este individuo en distintos sitios del suceso en cuanto a este mismo delito”.

“Se trata de una persona adulta con antecedentes penales y de nacionalidad chilena”, añadió.

Además, mantiene 83 detenciones por delitos asociados al robo, hurto, amenazas, abuso y acoso sexual, lesiones y por lanzamiento de elementos contundentes a personas y vehículos, esta última el año 2023 en la comuna de Santiago.