Nuevo bono de $30 mil: ¿Habrá un tope por cantidad de hijos?

03 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Uno de los anuncios que más llamó la atención de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast el pasado lunes fue el nuevo bono de $30 mil pesos que se entregará a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

De acuerdo a lo anunciado por el mandatario, el bono se entregará por hijo de entre 0 y 13 años; sin embargo, no se dieron detalles de la iniciativa que se enmarca en un proyecto de ley que se enviará en los próximos días al Congreso Nacional.

¿Habrá un tope por cantidad de hijos?

Fue la ministra Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf (REP), quien entregó mayores antecedentes de este nuevo bono, aclarando se entregará "por una sola vez" y que "no es necesario postular" porque "es automático".

Según recoge el diario La Tercera, la secretaria de Estado informó que el beneficio "es por cada hijo, no hay tope por hijo. La idea es que funcione como un bolsillo electrónico y queremos darle agilidad, que sea lo más rápido posible".

"No hemos querido comprometernos con un plazo porque es un proyecto de ley, pero desde el Poder Ejecutivo realizaremos todas las gestiones para que llegue lo antes posible a las familias chilenas", señaló respecto a una posible fecha de entrega.

Reforzando este último punto, Wulf sostuvo que el proyecto ingresará con "discusión inmediata" al Parlamento, para que el nuevo beneficio de $30 mil por hijo "llegue pronto a las familias".

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