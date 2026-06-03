Registro Social de Hogares: ¿Cómo desvincular a un integrante del hogar?

03 jun. 2026 - 10:00 hrs.

El Registro Social de Hogares (RSH) es el sistema que tiene el Estado para caracterizar socioeconómicamente a las familias del país, siendo una herramienta fundamental para la asignación de diferentes beneficios sociales como bonos, subsidios o programas gubernamentales.

Para la correcta asignación de estos beneficios es necesario que el RSH esté siempre lo más actualizado posible, por lo que hay ocasiones en las que se hace necesario desvincular a una persona, ya sea porque deja de formar parte del núcleo familiar o porque necesita tener su propio registro.

¿Cómo sacar a una persona del RSH?

El trámite para ejecutar esta acción se llama "Desvinculación de Integrantes" y puede realizarse de forma presencial u online al ingresar con la ClaveÚnica del Registro Civil en la Ventanilla Única Social (pincha aquí).

Para validar la solicitud es necesario presentar la siguiente documentación:

Solicitud realizada por jefatura de hogar u otro solicitante : Presentar Solicitud de Incorporación/Desvinculación firmada por jefatura de hogar y persona solicitante si es distinta de aquella, junto a copia de la Cédula de Identidad vigente de quienes corresponda (documento disponible en la plataforma al realizar la tramitación).

: Presentar Solicitud de Incorporación/Desvinculación firmada por jefatura de hogar y persona solicitante si es distinta de aquella, junto a copia de la Cédula de Identidad vigente de quienes corresponda (documento disponible en la plataforma al realizar la tramitación). Solicitud realizada por persona que quiere ser desvinculada: Presentar Solicitud de Incorporación/Desvinculación firmada, junto a copia de Cédula de Identidad vigente.

Tramitación online

Ingresar desde la Ventanilla Única Social a tu RSH y seleccionar el botón "integrantes". Presionar el botón "Desvincular integrante" y completar el formulario. Recibirás la respuesta del municipio en los días siguientes.

Tramitación presencial

Ir a la Oficina del RSH del municipio correspondiente a tu domicilio o a cualquier sucursal de ChileAtiende. Recibirás respuesta a tu solicitud en los próximos días.

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