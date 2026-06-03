¿La tienes? Así es la moneda de 10 pesos que puede venderse en hasta $100 mil

03 jun. 2026 - 14:11 hrs.

Si tienes monedas antiguas guardadas en casa, quizás sea momento de revisarlas. Y es que un ejemplar de $10 con un particular error se ha convertido en una de las piezas más buscadas por los coleccionistas del país.

Así lo reveló la cuenta especializada en numismática Error Coins Chile, que dio cuenta de una moneda chilena de $10 que posee un llamativo error de acuñación y que puede llegar a venderse por más de $100 mil.

¿Cómo es la moneda que puede valer $100 mil?

Se trata de monedas de $10 acuñadas durante los años 1981 y 1982 que presentan una falla conocida como "acuñación descentrada del Ángel de la Libertad".

Según explicó Ignacio Villalón, numismático y creador de la cuenta de Instagram Error Coins Chile, esta falla ocurre cuando la pieza metálica no queda correctamente alineada al momento de ser acuñada. Como resultado, parte del diseño aparece desplazado y una zona de la moneda queda sin impresión.

Aunque este tipo de errores puede encontrarse en distintas monedas y fechas, en las de $10 su valor depende en gran medida del año en que fueron fabricadas.

En el caso de los ejemplares correspondientes al período entre 1981 y 1990, suelen superar los $100 mil entre coleccionistas, convirtiéndose en los más valiosos de esta categoría.

¿Por qué algunas monedas valen más?

De acuerdo con el especialista, la principal razón es la escasez de ejemplares. Por ejemplo, las monedas con este error acuñadas entre 1991 y 2000 generalmente alcanzan valores cercanos a los $50 mil, mientras que las fabricadas desde 2002 en adelante suelen venderse por alrededor de $30 mil.

"Personalmente he registrado solo cinco ejemplares descentrados del período 1981-1990, mientras que del año 2000 en adelante he visto más de cien ejemplares", explicó.

Por eso, si tienes monedas antiguas guardadas en casa, conviene revisarlas con atención, ya que un pequeño error de fabricación podría transformar una moneda de $10 en una pieza valorada en más de $100 mil.

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