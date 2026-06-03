Evasión en el transporte público: Estas son las sanciones que arriesgas por no pagar el pasaje tras nueva ley

03 jun. 2026 - 15:34 hrs.

La evasión en el transporte público ha sido un desafío histórico en las principales ciudades de Chile. Con el objetivo de frenar esta práctica y fortalecer las herramientas de control, se publicó en el Diario Oficial una nueva ley impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Esta legislación no solo refuerza las facultades de los equipos de fiscalización, sino que introduce castigos inéditos que van mucho más allá de una simple multa, afectando trámites civiles y actividades recreativas de los infractores.

Las sanciones por no pagar el pasaje

A continuación, te detallamos las severas sanciones que arriesgan quienes decidan no pagar su pasaje:

Multas administrativas con opción a rebaja

Aquellas personas que sean sorprendidas evadiendo la tarifa recibirán una multa administrativa. Sin embargo, la normativa abre una ventana de incentivo para regularizar la situación: si el infractor reconoce la falta y realiza el pago dentro de los primeros 20 días hábiles, podrá optar a una rebaja del 50% sobre el monto mínimo de la multa.

De ignorar este plazo y no cancelar la deuda, se aplicará de manera automática el monto máximo que establece la ley.

El cobro de una tarifa recargada 'in situ'

Los fiscalizadores en terreno contarán con la facultad de exigir el pago inmediato de una tarifa especial significativamente más alta si detectan la infracción.

El valor de este pasaje de emergencia no podrá ser inferior a 20 veces el costo de la tarifa adulta vigente al momento del control. La ventaja para el pasajero es que, si decide pagarla en el acto, no se registrará la infracción formal.

Presunción de evasión por ingresar por la puerta trasera

Una de las conductas más comunes en los buses del sistema Red es el ingreso de pasajeros por los accesos posteriores.

Según el nuevo marco legal, cuando un usuario entre al bus por la puerta trasera sin que exista una autorización expresa para ello (como zonas de pago extravehicular), las autoridades presumirán legalmente que el pasajero evadió el pago. Por lo tanto, se procederá a aplicar la sanción correspondiente como evasor.

Pérdida de beneficios y tarifas rebajadas

El uso correcto de los pases preferenciales quedó bajo estricta lupa. Las personas que hagan una utilización indebida de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), de la tarjeta de adulto mayor o de cualquier otro subsidio tarifario del Estado, se exponen a duras consecuencias.

En caso de detectarse reincidencia en este comportamiento, el infractor perderá el beneficio del descuento o la gratuidad por un periodo de entre uno y dos años.

Prohibición de ingreso a partidos de fútbol profesional

La nueva ley conecta la evasión del transporte con el espectáculo deportivo. Quienes acumulen deudas y queden formalmente inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI) tendrán prohibido comprar entradas para eventos de fútbol profesional chileno, lo que les impedirá además el ingreso a los estadios de todo el país.

Restricciones en la obtención y renovación del pasaporte

Una de las sanciones de carácter civil más complejas tiene relación con los viajes internacionales. El Servicio de Registro Civil e Identificación estará obligado por ley a rechazar de manera inmediata cualquier solicitud de obtención o renovación de pasaporte a toda persona que mantenga una inscripción vigente en el Registro de Pasajeros Infractores.

Trabas migratorias para ciudadanos extranjeros

Finalmente, la legislación impacta directamente a la población extranjera residente o en tránsito en el país. El hecho de figurar inscrito en la lista del Registro de Pasajeros Infractores pasará a convertirse en una causal negativa explícita que será considerada en contra del solicitante durante la realización de trámites regulados por la Ley de Migración y Extranjería.

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