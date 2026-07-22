Importante tienda de ropa outdoor llega a Valdivia: Incluirá primer taller de reparaciones de la marca en Latinoamérica

22 jul. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida marca de ropa outdoor Patagonia anunció oficialmente su llegada a la comuna de Valdivia, región de Los Ríos, con la apertura de su tienda número 13 en Chile.

Ubicada en pleno centro de la ciudad, la sucursal albergará el primer centro de reparaciones técnicas de prendas de la firma en Latinoamérica.

¿Cuándo abre y dónde estará ubicada la tienda?

A partir de fines de julio, la firma iniciará formalmente sus actividades en un emblemático edificio patrimonial de dos pisos y más de 170 metros cuadrados, emplazado en la esquina de la calle Bernardo O'Higgins.

La elección de la ciudad responde a su fuerte vínculo con el entorno natural, el deporte y la sustentabilidad. Desde la compañía destacaron que el proyecto no fue pensado únicamente como un punto de venta tradicional, sino como un espacio de encuentro abierto para organizaciones ambientales, activistas y deportistas locales.

El catálogo disponible en la sucursal valdiviana incluirá líneas especializadas para disciplinas como deportes de montaña, escalada, trail running, MTB, surf, pesca con mosca, uso diario e indumentaria para niños.

El primer taller de reparaciones de la marca en Latinoamérica

La gran novedad de este nuevo espacio estará ubicada en su segundo piso. Allí funcionará "El Taller", un centro inédito en la región que ofrecerá servicios de reparación y mantenimiento técnico para vestimenta outdoor, abierto a prendas de cualquier marca como parte de su modelo de consumo consciente y circularidad.

El servicio abarcará desde arreglos básicos —como la colocación de parches o reemplazo de broches— hasta trabajos de alta complejidad técnica, como la renovación del termosellado en prendas impermeables y servicios de lavado y secado especializados para telas de alto rendimiento.

La apertura incluirá además un calendario de eventos y conversatorios gratuitos, cuyos detalles se darán a conocer a través de las plataformas de la marca y en su cuenta local de Instagram.

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