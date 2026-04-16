"Vení para acá, chorro": Periodista argentino sufrió robo de sus equipos y encontró a ladrones en pleno despacho

16 abr. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista argentino Diego Lewen, del medio A24, dejó en evidencia el robo de los equipos en medio de una cobertura en el marco de las inundaciones en una zona del conurbano de Buenos Aires. En cuanto al relato del comunicador, señala que los sujetos incluso habrían roto la ventana del vehículo para cometer el delito.

El profesional se percató en cuestión de segundos de que el vehículo en que se trasladaba junto a sus compañeros fue atracado por un grupo de delincuentes, quienes se habrían llevado pertenencias personales y gran parte de los equipos de trabajo.

La reacción del periodista: "Vení para acá, chorro"...

Lo más insólito se dio en pleno despacho en directo, cuando se encontraba junto al equipo recorriendo el sector en búsqueda de los antisociales. Fue allí cuando se percataron, a una cuadra de distancia, de un par de sujetos con trípodes en la mano, y no dudaron en perseguirlos.

Mientras el periodista corría detrás de los delincuentes, todo quedaba registrado en vivo: "Qué vergüenza esto, están con capuchas. "¡A ver, vení, vení para acá, chorro!"

No obstante, el hecho que más llamó la atención fue que los antisociales habrían pasado por fuera de una oficina policial, donde los uniformados no se habrían percatado del robo, desatando el enojo del equipo de comunicadores.

"Maestro, ¿no viste a los chorros corriendo? "Qué vergüenza", se escuchó decir en medio del despacho ante la nula acción de los funcionarios.

Todo sobre Mundo