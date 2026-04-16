Madre chilena es detenida en Argentina por homicidio de su bebé: Cuerpo fue hallado en predio de una Universidad

16 abr. 2026 - 04:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco en la investigación marcó el caso de una bebé encontrada sin vida en un predio de la Universidad Nacional de La Plata, luego de que se concretara la detención de su madre, una mujer chilena de 32 años acusada de homicidio.

La detención se realizó el pasado lunes, cuando personal de la Brigada Federal logró ubicar nuevamente a la mujer en ciudad de La Plata.

Hallazgo y primeras diligencias

Según informaron medios trasandinos, cuerpo de la menor había sido encontrado horas antes por trabajadores de una obra en construcción al interior del recinto universitario, lo que activó un amplio despliegue de diligencias en el lugar.

Debido a que el terreno corresponde a jurisdicción federal, la investigación quedó bajo la supervisión del Juzgado Federal N°1 de La Plata, que instruyó a la Policía Federal Argentina para realizar las primeras pericias y levantamiento de evidencia.

Búsqueda y ubicación de la madre

La mujer había sido intensamente buscada desde el fin de semana, luego de que se denunciara su desaparición junto a la bebé.

Con el avance de las diligencias, se logró establecer nuevamente su paradero, lo que permitió concretar su detención.

Cambio en la calificación del caso

El expediente, que en un inicio fue abierto como averiguación de causales de muerte, fue recaratulado como homicidio agravado por el vínculo, lo que marca un cambio en la dirección de la investigación.

Tras su detención, la mujer fue trasladada a dependencias de la Policía Federal en La Plata, donde permanece a disposición del tribunal.

Diligencias en curso y peritajes

El juez ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma de declaraciones a trabajadores de la obra, el análisis de cámaras de seguridad del sector y la intervención de una brigada especializada en homicidios.

En paralelo, se instruyó el traslado de la detenida a tribunales federales para la realización de la indagatoria, mientras se esperan los resultados de la autopsia, peritaje clave para determinar las circunstancias de la muerte.

Reconocimiento del cuerpo y antecedentes del caso

Durante las diligencias, familiares de la menor reconocieron el cuerpo en el lugar del hallazgo, en medio de momentos de profundo impacto.

Según los antecedentes recabados, la denuncia por la desaparición fue presentada por la familia durante la madrugada del lunes, luego de que la mujer y su hija fueran vistas por última vez en un hospital local, donde se encontraban junto a la pareja de la detenida.

Testigos indicaron que la mujer habría abordado un bus de la línea 506, siendo vista posteriormente descendiendo cerca del sector donde finalmente fue encontrada la menor.

La investigación continúa en desarrollo, mientras la mujer permanece bajo custodia policial a la espera de las resoluciones que adopte la justicia argentina.