Agreden a alcalde de San Bernardo y funcionarios municipales durante procedimiento en una villa

15 abr. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un confuso incidente se registró la tarde de este miércoles en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, luego de que el alcalde Christopher White, junto a su equipo municipal, fuera agredido y amenazado mientras realizaban un procedimiento en terreno.

¿Qué es lo que se sabe sobre la agresión contra el alcalde de San Bernardo?

De acuerdo con información preliminar que entregó Carabineros, cerca de las 16:30 horas, el alcalde de San Bernardo se trasladó junto a personal municipal a una villa de la comuna para verificar el retiro de neumáticos y vehículos. En dicho lugar, vecinos del sector salieron ofuscados, iniciándose una discusión que terminó en hechos de violencia.

En el contexto de la situación, un camarógrafo municipal fue agredido, lo que motivó la intervención del alcalde. En ese momento, la autoridad comunal recibió golpes de puño en la espalda y fue amenazado por algunas de las personas que participaban del altercado.

Posteriormente, cuando el equipo municipal comenzaba a retirarse del lugar, se lanzaron piedras contra los vehículos municipales, resultando con daños el automóvil del alcalde.

En medio de estos hechos, un individuo sustrajo una chaqueta desde el interior del vehículo de White, siendo posteriormente detenido por personal policial por el delito de hurto.

Según se informó, la actividad realizada por la municipalidad no había sido comunicada previamente a Carabineros. Respecto al alcalde y a los funcionarios municipales, fueron trasladados hasta el Cesfam Raúl Brañes.

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