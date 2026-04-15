Estudiante es detenido tras amenazar con tiroteo en universidad de La Serena: Su propia madre alertó del hecho

15 abr. 2026 - 13:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante de 19 años pasará a control de detención tras realizar una amenaza de tiroteo a través de redes sociales, la cual presuntamente llevaría a cabo al interior de la Universidad Central de La Serena, en la región de Coquimbo.

El joven, quien cursa segundo año de la carrera de Administración de Empresas, emitió los mensajes que activaron un procedimiento policial por parte de Carabineros de la 1ª Comisaría de La Serena.

Su madre alertó sobre la situación

De acuerdo con Carabineros, el plan fue advertido por la madre del estudiante, quien alertó a la comunidad educativa. A partir de ello, el establecimiento activó sus protocolos de seguridad y coordinó acciones con personal policial.

Tras concretarse la detención, el alumno reconoció haber realizado la amenaza a través de sus cuentas personales. Sin embargo, aseguró que se trataba solo de "una broma".

Carabineros

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, se ordenó una serie de diligencias investigativas, entre ellas el empadronamiento de testigos, la toma de declaraciones, la revisión de cámaras de seguridad y la adopción de medidas de protección para el establecimiento, según consigna el diario El Día.

El estudiante pasará este miércoles a control de detención.

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