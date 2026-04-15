Kike Morandé revela drama familiar tras clonación del auto de su esposa: "Tiene que haber complicidad a nivel de notaría"
- Por Ariel Araya
El animador Kike Morandé sorprendió este miércoles con un llamado telefónico al matinal Mucho Gusto para denunciar un complejo momento que atraviesa su familia: la clonación del vehículo de su esposa.
Según explicó, el hecho fue descubierto de manera completamente casual. "Me di cuenta de que el auto de mi señora no está a nombre de ella, sino que está a nombre de otro señor", afirmó.
"Después de seis o siete años, recién nos dimos cuenta"
"El hallazgo ocurrió al revisar antecedentes por patente. Fue entonces cuando detectó que el vehículo había sido transferido sin su conocimiento desde el 2019.
"En una notaría de San Miguel, mi señora habría dado un poder para que vendieran este auto", relató. Sin embargo, aseguró que ese documento nunca fue autorizado por su esposa.
Posteriormente, la venta se concretó en otra notaría, "creo que en la zona norte", agregó Morandé.
Durante años, la situación pasó inadvertida, pero todo cambió cuando Carabineros fiscalizó el vehículo en Lo Barnechea.
"Después de seis o siete años, recién nos vinimos a dar cuenta de que el auto no es de ella, porque se le cayeron todos los 'seguritos (seguridad ciudadana) y carabineros que andaban en Lo Barnechea por andar en auto robado", explicó.
A pesar del impacto, señaló que no hubo mayores consecuencias inmediatas. "Afortunadamente conocemos a los carabineros de ahí y no pasó a mayores, quedó libre", indicó. No obstante, el automóvil fue retenido.
"Tiene que haber complicidad a nivel de notaría"
El animador planteó la hipótesis de una clonación. "Yo creo que los gemelean. Le tienen que haber entregado otro auto con la misma patente. Pero nunca pasó por un TAG, nunca pasó por ningún lado; el seguro (mi mujer) lo siguió pagando".
La situación ha dejado a su esposa sin poder movilizarse. "Mi señora hoy día vive... está a pata, totalmente a pata... Tiene que haber complicidad a nivel de notaría", afirmó.
Morandé explicó que ha acudido a distintas fiscalías sin resultados concretos. El caso sigue en investigación; mientras tanto, el vehículo permanece bajo resguardo policial, sin que la familia pueda usarlo.
