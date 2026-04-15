Caen dos miembros de "Las Gárgolas" tras violento robo a pasajeros de un bus RED en San Joaquín

15 abr. 2026 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros logró la detención de dos delincuentes que integraban la banda "Las Gárgolas", y que previamente habían cometido un robo con intimidación en un bus Red, en la Región Metropolitana.

La captura de ambos asaltantes se concretó en la intersección de las avenidas Santa Rosa con calle Alcalde Pedro Alarcón, en las inmediaciones del sector Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo a información policial, personal de la 42º Comisaría Radiopatrullas sorprendió a los imputados mientras se encontraban realizando controles y fiscalizaciones en el perímetro.

Ambos delincuentes suman 20 detenciones

El delito ocurrió la tarde del lunes 13 de abril al interior de un bus de la línea 209. Ambos delincuentes subieron juntos y rápidamente se desplegaron: uno de ellos obstruyó el cierre de una de las puertas del vehículo, mientras su compañero efectuó el robo de especies a los pasajeros.

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Posteriormente, y una vez que descendieron del bus, tanto los pasajeros como el conductor alertaron oportunamente a carabineros del sector. A los pocos minutos, se detuvo a los integrantes de la banda.

Durante el operativo, se recuperaron los celulares sustraídos y, además, se incautó una pistola y dos cuchillos con los cuales los asaltantes intimidaban a sus víctimas.

Para el mayor de Carabineros Óscar Llantén, este trabajo coordinado "ha permitido detener a estos dos delincuentes, quienes suman, entre ambos, 20 reiteraciones por delitos de similares características".

Los antecedentes del hecho fueron entregados al Ministerio Público, para la correspondiente formalización de los aprehendidos, quienes poseen detenciones anteriores por robo con intimidación, receptación de vehículo, porte de arma blanca y hurto, entre otros ilícitos.