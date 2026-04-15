Encuentran cuerpo en cité afectado por incendio hace una semana en Santiago Centro

15 abr. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

El cuerpo de un hombre fue encontrado al interior de un cité en el centro de Santiago, que la semana pasada se había visto afectado por un incendio. El hallazgo ocurrió durante un operativo de búsqueda y rescate realizado por Bomberos.

El cadáver estaba dentro de una casona de tres niveles que cuenta con 17 habitaciones. El siniestro se registró a eso de las 03:00 horas del pasado lunes 6 de abril, y afectó a un inmueble ubicado en la intersección de las calles Catedral y Ricardo Cumming.

Denuncia por presunta desgracia

A una semana del hecho, recién pudo trabajar el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ya que la estructura se mantenía con acceso restringido debido a su inestabilidad, presentando derrumbes y riesgo de colapso.

En ese contexto, durante la jornada del martes se alcanzaron condiciones mínimas de seguridad, lo que permitió el ingreso de equipos para inspeccionar el interior.

El procedimiento se inició tras una denuncia por presunta desgracia durante el fin de semana. A raíz de esto, el Ministerio Público tomó la coordinación de las diligencias.

Durante los trabajos, los equipos especializados de Bomberos encontraron el cuerpo de una persona en el segundo piso del cité.

"El Cuerpo de Bomberos de Santiago encontró a una primera víctima de sexo masculino, la que se encuentra en proceso de ser liberada", señaló el Cuarto Comandante Sebastián Mocarquer, a minutos del hallazgo.

En ese momento, la autoridad agregó que se estaba a la espera "de las pericias de Carabineros, para que posteriormente el Cuerpo de Bomberos de Santiago pueda retirar a esa persona desde la estructura".