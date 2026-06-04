Casinos rechazan medida del SII que permite a sitios de apuestas online extranjeras pagar IVA en Chile

04 jun. 2026 - 02:45 hrs.

¿Qué pasó?

Por medio de un comunicado público, la Asociación Chilena de Casinos y Juego mostró su total rechazo a la determinación del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habilita un mecanismo para que las plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA por sus operaciones en Chile

A través de la resolución exenta N°69 del SII, del 2 de junio de 2026, se le da base a este mecanismo.

"Esta medida no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta, al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal", señala el comunicado de la asociación firmado por la presidenta ejecutiva de la asociación, Cecilia Valdés.

"Pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal"

El texto añade que respecto de esas plataformas foráneas "existen resoluciones judiciales que ordenan a otro organismo de gobierno, la Subtel, el bloqueo de sitios de apuestas online… La señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión el gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad".

Para la agrupación nacional, "pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal".

"Pero la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile", se añade.

Para los casinos chilenos, "es difícil comprender que, frente a una actividad cuya ilegalidad ha sido reconocida por los tribunales y por las distintas autoridades de gobierno, el Estado opte por habilitar mecanismos de cobro antes que perseguir su cese".

Cabe recordar que la resolución exenta N°26 de 2023 del propio SII había excluido a estas plataformas del régimen simplificado de tributación, por tratarse de actividades consideradas ilícitas.

El llamado al Congreso y las críticas al "debilitamiento" de la regulación

"La nueva resolución no deroga la N°26, por lo que la actividad mantiene su carácter de ilegal, y crea otro efecto. Todo funcionario público tiene el deber de actuar frente a la comisión de hechos ilícitos, por lo que la pregunta que surge es si corresponde denunciarlos o simplemente recaudar sobre ellos", precisa el comunicado.

La declaración rubricada por Cecilia Valdés sostiene que lo hecho por el SII "debilita el trabajo que durante años han desarrollado parlamentarios y diversos organismos públicos para construir una regulación seria y moderna para esta industria mediante un proyecto de ley que lleva cuatro años en el Congreso y se encuentra en segundo trámite constitucional, cuyo objetivo no se reduce a la recaudación fiscal".

Por último, la agrupación de los casinos indica que "como industria regulada, hacemos un llamado a las autoridades a resguardar la coherencia institucional del Estado, a restablecer la consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos de Juego y el propio SII, y a avanzar con urgencia en una regulación integral que garantice competencia leal, protección de los consumidores y certeza jurídica para el desarrollo de esta actividad".

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