SII obliga a plataformas extranjeras de apuestas y juegos de azar en línea que funcionan en Chile a pagar IVA

03 jun. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió una nueva resolución que obliga a las plataformas de apuestas online, casinos virtuales y otros servicios de juegos de azar sin domicilio ni residencia en Chile a cumplir con sus obligaciones tributarias por las operaciones realizadas en el país.

La medida establece un sistema de inscripción especial para estos operadores extranjeros y fija el mecanismo mediante el cual deberán declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los servicios prestados a usuarios domiciliados en Chile.

Qué establece la nueva resolución del SII

La Resolución N.º 69, publicada el martes 2 de junio, dispone que las empresas extranjeras que ofrezcan servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y actividades análogas o conexas a través de internet o plataformas digitales podrán inscribirse en el sistema habilitado por el Servicio de Impuestos Internos.

Una vez registradas, deberán sujetarse a las normas e instrucciones vigentes para contribuyentes extranjeros que prestan servicios digitales gravados con IVA en Chile.

Según explicó el organismo, la medida busca fortalecer la equidad tributaria y asegurar que todas las operaciones realizadas en el país paguen los impuestos que corresponden, independientemente de que el proveedor se encuentre fuera del territorio nacional.

Plataformas deberán regularizar hasta 36 períodos tributarios

La resolución establece que el IVA deberá aplicarse sobre el monto total de las contraprestaciones recibidas como remuneración por estos servicios, cualquiera sea su naturaleza.

Además, una vez inscritas en el sistema, las plataformas de apuestas online sin domicilio ni residencia en Chile que hayan prestado servicios durante los últimos 36 períodos tributarios deberán regularizar su situación y pagar el IVA adeudado mediante el Formulario 129 (F129), también conocido como Formulario IVA Digital.

Con ello, el SII busca evitar espacios sin control tributario y reducir las diferencias respecto de otros contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.

Medida se limita al ámbito tributario

El Servicio de Impuestos Internos aclaró que la resolución aborda exclusivamente materias relacionadas con el cumplimiento tributario.

Por lo tanto, los aspectos vinculados a la autorización, regulación, fiscalización sectorial o la determinación de la legalidad de las plataformas de apuestas corresponden a otros organismos competentes.

Según indicó la institución, estas plataformas han mantenido de manera permanente operaciones gravadas con IVA en Chile e incluso han publicitado abiertamente sus servicios, por lo que resulta necesario asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a dichas actividades.