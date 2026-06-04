Una más del "Conejo Malo": Bad Bunny fue reconocido en destacado listado de Forbes

04 jun. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué paso?

Bad Bunny sigue sumando logros a su laureada carrera. Esta vez, fue la revista Forbes la que lo incluyó de manera oficial en su selección "Iconoclast 50", un listado anual que destaca a las 50 personalidades más influyentes y transformadoras del planeta en áreas como los negocios, el arte, la tecnología y las finanzas.

La distinción tiene como finalidad reconocer a los líderes que cambian las reglas del juego y transforman el panorama tradicional. En el caso del puertorriqueño, su nombramiento llega tras marcar hitos comerciales sin precedentes para la cultura y la música de habla hispana.

Los logros del puertoriqueño

Entre los logros más importantes, la publicación valoró su aplaudido espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX. A pesar de enfrentar cuestionamientos y tensiones políticas, la transmisión de su show que superó todas las expectativas de todo el mundo y acumuló más de 4.000 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en las plataformas de streaming.

Al éxito digital se sumó un hito histórico en los Premios Grammy 2026, donde con su último trabajo de estudio, "Debí tirar más fotos", se coronó como el primer álbum grabado íntegramente en español en quedarse con el premio al Álbum del Año. Con esto, Forbes ratifica que su impacto cultural ya superó las fronteras del género urbano.

El club de los líderes mundiales y sus grandes fortunas

El sector del entretenimiento de este año también incorporó a otras gigantes de la música que consolidaron grandes patrimonios. Entre ellas resalta Taylor Swift, destacada por su enorme éxito comercial y por alcanzar una fortuna de US$ 2.000 millones a marzo de 2026, y Beyoncé, quien se transformó en la quinta artista femenina en alcanzar el estatus de multimillonaria tras su exitosa gira de estadios durante 2025.

Por otro lado, el canadiense The Weeknd se posicionó como el artista masculino mejor pagado de 2025 gracias a las recaudaciones de su tour mundial.

Con el reconocimiento, el cantante de música urbana se posiciona junto a los nombres más poderosos del panorama musical. La lista de esta temporada también incluyó a grandes referentes de la política, el deporte y el sector corporativo, compartiendo espacio con figuras como Elon Musk, Tim Cook, Sam Altman, el beisbolista Shohei Ohtani y el mandatario estadounidense Donald Trump.

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