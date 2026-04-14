Bolivianos que fueron detenidos por tapar zanja en paso fronterizo querían pasar autos "chutos"

14 abr. 2026 - 20:41 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres de nacionalidad boliviana que fueron detenidos por intentar tapar la zanja construida en el marco del plan Escudo Fronterizo en Colchane, habrían estado realizando estos trabajos con el propósito de pasar autos "chutos".

Pese a que no fueron sorprendidos pasando los autos, las autoridades no descartan esta hipótesis, ya que uno de los detenidos tiene antecedentes por contrabando de vehículos.

Taparon zanja para contrabando de autos "chutos"

Cabe recordar que estos vehículos "chutos" son aquellos que ingresan ilegalmente sin documentos, ya sea desde Chile a Bolivia o viceversa.

Las autoridades dieron a conocer que la retroexcavadora utilizada para elaborar este paso irregular no contaba con sus respectivas plazas patentes y tampoco tenía encargo por robo.

"Dicho vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos con lugares no habilitados, para facilitar el delito de contrabando", explicó el capitán Hans Burdiles de la Subcomisaría de Colchane.

Ampliación de detención

Tras su detención, ambos imputados fueron puestos a disposición de la justicia, instancia en la que se determinó ampliar su detención hasta el jueves, mientras se reúnen más antecedentes.

En paralelo, la retroexcavadora —marca MF, modelo 750— fue incautada por personal policial, y por instrucción del Ministerio Público será entregada a Aduanas.

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