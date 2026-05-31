Este domingo vence el plazo para revalidar la Tarjeta Nacional Estudiantil

31 may. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) reiteró que hoy domingo 31 de mayo vence el plazo para la revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Quienes no hayan realizado la revalidación tecnológica o el pegado del sello 2026 tendrán que pagar tarifa adulta en el transporte público.

La TNE es un beneficio al que pueden acceder estudiantes desde educación básica hasta pregrado, e incluso, en algunos casos, de posgrado. Según el nivel educativo, permite viajar gratis en transporte público o pagar solo un tercio del pasaje.

Existen dos procesos de revalidación según dónde el estudiante utilice su TNE:

- Revalidación tecnológica (Región Metropolitana): se realiza insertando la TNE en los Tótem bip! disponibles en más de 270 estaciones de Metro y en algunos supermercados Líder. El mensaje "Pase extendido" confirma el trámite, el que es gratuito.

En tanto, en las comunas de las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble, La Araucanía y Magallanes que cuentan con recaudo electrónico, esta revalidación es automática.

- Pegado del sello magenta 2026 (transporte interurbano y resto del país): se efectúa en los módulos habilitados cercanos al domicilio. Hay más de 100 módulos diarios de atención a nivel nacional, ubicados en oficinas TNE, colegios, delegaciones presidenciales y universidades. Las direcciones específicas pueden revisarse en www.tne.cl.

El sello es gratuito para estudiantes de educación básica y media. Para educación superior tiene un valor de $1.100. En ambos casos, Junaeb recuerda que deben transcurrir 72 horas desde el pago antes de acudir al módulo, plazo en que la institución educativa confirma la inscripción del alumno.

Las tarjetas dañadas, deterioradas o rotas no admiten revalidación y deben ser repuestas en oficinas TNE. El trámite tiene un costo de $3.600 y requiere presentar cédula de identidad, certificado de alumno regular vigente —con no más de 30 días desde su emisión— y comprobante de pago, ya sea por Webpay o por depósito en la cuenta corriente Junaeb N° 9000097 del BancoEstado.

La compra, venta o falsificación de sellos constituye delito y está sancionada con pena de presidio y multa de 11 a 15 UTM, además de la pérdida del beneficio.