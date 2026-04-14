Amplían detención de bolivianos que tapaban zanja fronteriza con retroexcavadora

14 abr. 2026 - 01:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte resolvió ampliar la detención de dos ciudadanos bolivianos que fueron arrestados en la zona fronteriza de Colchane, luego de ser sorprendidos realizando trabajos para intervenir la zanja construida en el marco del plan Escudo Fronterizo.

La decisión se adoptó tras la solicitud del Ministerio Público, que pidió más tiempo para desarrollar diligencias investigativas en torno a los hechos ocurridos en el límite político internacional.

Bolivianos tapaban zanja

El procedimiento se originó a partir de información que alertaba sobre el uso de maquinaria pesada para habilitar pasos no autorizados. Con esos antecedentes, personal del OS7 de Carabineros realizó patrullajes en el sector, logrando ubicar una retroexcavadora en plena operación.

En el lugar fueron fiscalizados dos hombres, de 31 y 43 años, ambos de nacionalidad boliviana. Según información policial, uno de ellos mantiene antecedentes por contrabando.

Buscaban habilitar caminos con retroexcavadora

“El equipo multidisciplinario compuesto por personal de OS7, OS9 y SEBV procedió a la detención de dos individuos de nacionalidad boliviana por el delito de contrabando de vehículo”, explicó el capitán Hans Burdiles, subcomisario de Colchane.

El uniformado añadió que “en momentos en que realizaban un patrullaje por el sector del límite político internacional procedieron a la fiscalización de la maquinaria tipo retroexcavadora, la cual no mantenía sus placas patentes ni tampoco tenía encargo por robo”.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía, la maquinaria estaba siendo utilizada para intervenir el terreno. En ese sentido, Burdiles precisó que se realizaban “movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos en lugares no habilitados para facilitar el delito de contrabando”.

Ampliación de detención

Tras su detención, ambos imputados fueron puestos a disposición de la justicia, instancia en la que se determinó ampliar su detención hasta el jueves, mientras se reúnen más antecedentes.

En paralelo, la retroexcavadora —marca MF, modelo 750— fue incautada por personal policial, y por instrucción del Ministerio Público será entregada a Aduanas.

Plan Escudo Fronterizo

El caso se produce en medio de la implementación del plan Escudo Fronterizo, iniciativa impulsada por el gobierno para reforzar el control en la frontera norte. En ese contexto, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, visitó recientemente la zona para supervisar el avance de las obras.

Desde el ámbito político, el caso generó reacciones. El diputado Mario Olavarría señaló, según consigna diario La Tercera, que “lo ocurrido en la frontera norte es un hecho grave que debe ser investigado con la máxima celeridad”, agregando que “es indispensable que se esclarezcan todos los antecedentes, se determine qué tipos de intereses existen y se identifique con claridad tanto a los responsables como a los grupos que podrían estar detrás de estos hechos”.

Asimismo, sostuvo que “esta situación vuelve a demostrar que las medidas de resguardo fronterizo, como la construcción de zanjas, sí cumplen un rol relevante en la prevención de delitos, especialmente aquellos que requieren el uso de vehículos, como el tráfico”.

En la misma línea, el diputado Luis Malla indicó que “la creación de la zanja tiene como principal objetivo frenar todo tipo de contrabando que se realice a través de vehículos, si bien pierde efectividad ante la migración irregular, lo conocido en el norte de Chile nos muestra la capacidad que tiene el personal dispuesto en la frontera para detener a estas organizaciones”.